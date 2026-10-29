Polițiștii sătmăreni au aplicat sute de sancțiuni contravenționale în cadrul acțiunilor pentru menținerea ordinii publice și creșterea siguranței rutiere

Peste 290 de sancțiuni contravenționale și amenzi care au depășit 107.000 de lei au fost bilanțul acțiunilor desfășurate miercuri, 28 octombrie, de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare. Verificările au vizat atât menținerea ordinii și siguranței publice, cât și prevenirea faptelor antisociale și respectarea regulilor de circulație. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate în cadrul activităților de supraveghere și control al traficului rutier.

Peste 17.000 de lei în amenzi pentru încălcarea normelor de ordine publică

La data de 28 octombrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat acțiuni pentru menținerea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică pe raza județului.

În urma activităților, oamenii legii au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 17.000 de lei.

Acțiunile au urmărit prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță pentru cetățeni.

Peste 250 de sancțiuni în trafic, amenzi de peste 90.000 de lei

Totodată, polițiștii sătmăreni au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier, în cadrul cărora au urmărit prevenirea accidentelor și combaterea abaterilor de la legislația rutieră.

Pentru neregulile constatate, au fost aplicate peste 250 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 90.000 de lei.

În total, cele două categorii de acțiuni au cumulat peste 290 de sancțiuni contravenționale și amenzi de peste 107.000 de lei, potrivit datelor comunicate de polițiști.

Bilanțul a evidențiat amploarea controalelor desfășurate la nivelul județului Satu Mare, atât pentru menținerea ordinii publice, cât și pentru responsabilizarea participanților la trafic.