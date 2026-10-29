Reprezentanții Consiliului Județean Satu Mare au participat la Ujgorod la o întâlnire regională dedicată parteneriatelor și finanțărilor europene comune

Noi oportunități de colaborare între România, Ungaria și regiunea Transcarpatia din Ucraina au fost discutate în cadrul unei întâlniri de lucru desfășurate la Ujgorod. Consiliul Județean Satu Mare a fost reprezentat de administratorul public al județului, Kovács Attila, care a participat la discuțiile privind identificarea nevoilor comunităților și pregătirea unor proiecte comune cu finanțare europeană. Întâlnirea a reunit 45 de reprezentanți ai administrațiilor locale, instituțiilor, organizațiilor și unităților de învățământ, oferind un cadru pentru stabilirea unor noi contacte și dezvoltarea unor inițiative cu impact local.

45 de reprezentanți, la aceeași masă pentru proiecte comune

La întâlnirea de la Ujgorod a participat și Cadar Iuliu, reprezentantul Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane în județul Satu Mare. Discuțiile au vizat nevoile de dezvoltare ale comunităților participante și oportunitățile de finanțare disponibile pentru proiecte realizate în parteneriat.

Prezentările au fost urmate de discuții directe, în cadrul cărora participanții au avut ocazia să identifice potențiali parteneri și să analizeze posibilitățile de dezvoltare comună a ideilor de proiecte.

Pentru județul Satu Mare, întâlnirea a reprezentat o oportunitate de extindere a relațiilor transfrontaliere și de identificare a unor noi colaborări cu administrații și organizații din regiune.

Kovács Attila: Mediul privat trebuie implicat în dialog

Administratorul public al județului Satu Mare a subliniat importanța implicării mediului privat în cooperarea dintre administrațiile locale, atât pentru accesarea finanțărilor, cât și pentru dezvoltarea economică.

„Cooperarea dintre administrațiile locale, fie pentru accesarea finanțărilor, fie în domeniul economic, are sens doar dacă îi implicăm în dialog și pe reprezentanții mediului privat”, a declarat Kovács Attila.

Obiectivul acestor demersuri este pregătirea unor parteneriate bazate pe nevoile reale ale comunităților, care să se concretizeze în proiecte cu finanțare europeană. Deocamdată, informațiile prezentate de Consiliul Județean Satu Mare nu indică proiecte concrete aprobate în urma întâlnirii, demersul fiind orientat spre identificarea partenerilor și dezvoltarea unor viitoare inițiative comune.