Modernizarea drumului județean dintre Satu Mare, Borlești și limita cu Maramureșul a avansat pe mai multe fronturi, cu lucrări de asfaltare, amenajare a șanțurilor și reabilitare a unui pod

Lucrările de modernizare a celor 40 de kilometri ai drumului județean DJ 193, pe traseul Satu Mare – Borlești – limita cu județul Maramureș, au avansat semnificativ. Potrivit Consiliului Județean Satu Mare, asfaltarea a ajuns într-un stadiu avansat, iar echipele au continuat lucrările în mai multe zone ale traseului.

Asfaltare pe tronsoane și amenajarea șanțurilor

Pe 27 de kilometri, de la Culciu Mare până la limita de județ, a fost așternut al treilea strat de asfalt. Pe ceilalți 13 kilometri, între municipiul Satu Mare și Culciu Mare, lucrările au ajuns la cel de-al doilea strat.

În zona Corod – Culciu Mare, muncitorii au amenajat șanțurile laterale necesare pentru scurgerea apelor pluviale și au realizat accesurile către proprietățile situate de-a lungul drumului.

Pod reabilitat și ziduri de sprijin

În paralel, în zona Ambud – Petin, au continuat lucrările de reabilitare a podului și de construire a zidurilor de sprijin pe rampa de acces.

Modernizarea DJ 193 este finanțată din fonduri europene, prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027.



