Un bărbat de 41 de ani a fost rănit după ce trotineta pe care o conducea a fost acroșată de un tractor, în municipiul Satu Mare. Ambii conducători au fost testați cu etilotestul, iar rezultatele au fost negative

Accidentul rutier s-a produs marți dimineață, 27 octombrie, pe strada Aurel Vlaicu din Satu Mare. Un bărbat care conducea un tractor ar fi efectuat un viraj la dreapta fără să se asigure corespunzător și ar fi acroșat o trotinetă electrică. În urma impactului, conducătorul trotinetei, în vârstă de 41 de ani, a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Virajul la dreapta, în atenția polițiștilor

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, accidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, marți, 27 octombrie, la ora 08:59.

Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit că un bărbat de 52 de ani, din municipiul Satu Mare, conducea un tractor și, în momentul schimbării direcției de deplasare, nu s-ar fi asigurat corespunzător. Acesta ar fi efectuat un viraj la dreapta, acroșând trotineta condusă de un sătmărean în vârstă de 41 de ani.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.

Ambii conducători au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Cu această ocazie, oamenii legii au transmis și o serie de recomandări pentru conducătorii de trotinete electrice, în vederea prevenirii unor evenimente similare.

Aceștia sunt sfătuiți să respecte regulile de circulație, indicatoarele și marcajele rutiere, să adapteze viteza la condițiile de drum și să semnalizeze din timp schimbarea direcției de mers. De asemenea, este important să folosească sistemele de iluminare și elementele reflectorizante atunci când vizibilitatea este redusă, să verifice starea tehnică a trotinetei și să nu utilizeze telefonul mobil în timpul deplasării.

Polițiștii atrag atenția că siguranța în trafic depinde de responsabilitatea tuturor participanților la circulație.