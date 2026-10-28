Consiliul Județean Satu Mare se reunește în ședință. Aeroportul, Filarmonica și Spitalul Județean, pe ordinea de zi

Locale 28.10.2026 12:36
Consiliul Județean Satu Mare se reunește în ședință. Aeroportul, Filarmonica și Spitalul Județean, pe ordinea de zi

Rectificarea bugetului Aeroportului Satu Mare, tarifele Filarmonicii „Dinu Lipatti” pentru noua stagiune și modificările de personal de la Spitalul Județean se numără printre proiectele care vor fi analizate de consilierii județeni.

Consiliul Județean Satu Mare se va reuni vineri, 30 octombrie 2026, de la ora 14:00, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi se vor afla trei proiecte de hotărâre care vizează instituții importante pentru județ.

Aeroportul și Filarmonica, în atenția consilierilor

Primul proiect va viza rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Aeroportul Satu Mare pentru anul 2026. Un alt proiect va avea ca obiect aprobarea tarifelor practicate de Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” pentru stagiunea de concerte 2026-2027.

Modificări la Spitalul Județean

Consilierii județeni vor analiza și modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Satu Mare. Ședința se va încheia cu punctul „Diverse”.

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