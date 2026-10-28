Primarul municipiului Satu Mare speră ca buna colaborare dintre UDMR și PSD, atât la nivel național, cât și județean, să contribuie la deblocarea investițiilor importante pentru oraș. Bazinul didactic de înot și drumul expres Satu Mare–Oar se numără printre proiectele pentru care edilul așteaptă sprijin guvernamental.

Kereskényi Gábor a vorbit, în emisiunea „Actualitatea sătmăreană”, despre așteptările pe care le are de la colaborarea politică dintre UDMR și PSD în actualul context guvernamental. Primarul consideră că relațiile de cooperare dintre partenerii politici trebuie să se reflecte în rezultate concrete pentru comunitate.

Referindu-se la situația de la nivel local, edilul a remarcat reconfirmarea lui Altfatter Tamás în funcția de prefect și a subliniat că, pentru administrația municipiului, funcțiile nu reprezintă obiectivul principal.

„Pentru noi, niciodată n-au contat funcțiile”, a afirmat Kereskényi.

În același timp, primarul a spus că se așteaptă ca PSD să contribuie la susținerea proiectelor importante pentru Satu Mare și ca buna colaborare politică să aibă efecte vizibile în sprijinul acordat investițiilor.

„Este un lucru îmbucurător că această coaliție funcționează atât la nivel național, cât și la nivel județean. Și da, dată fiind această coaliție, avem speranța că acest lucru se va vedea și în cifre, și în sprijinirea acestor investiții importante”, a declarat edilul.

Două proiecte, în centrul așteptărilor

Printre prioritățile menționate de Kereskényi se află bazinul didactic de înot și drumul expres Satu Mare–Oar. Potrivit primarului, cele două investiții au ajuns într-un stadiu în care continuarea lor depinde de decizii și măsuri la nivel central.

Edilul a precizat că nu este vorba despre proiecte noi, ci despre investiții pregătite de mai mult timp, pentru care autoritățile locale așteaptă deblocarea etapelor următoare.

Kereskényi a mai arătat că și alte proiecte importante din județ au nevoie de finanțare, menționând, cu titlu de exemplu, noul corp al Spitalului Județean de Urgență, precizând însă că investițiile Consiliului Județean țin de responsabilitatea administrației județene.

Pentru municipiul Satu Mare, mesajul primarului este că parteneriatul politic trebuie să se traducă în sprijin concret pentru proiectele aflate în așteptare. „Avem speranța”, a transmis acesta, că buna colaborare dintre UDMR și PSD va contribui la obținerea rezultatelor așteptate de comunitate.