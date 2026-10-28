Primarul municipiului Satu Mare, Gábor Kereskényi, a prezentat mai multe măsuri luate de administrația locală pentru creșterea siguranței în jurul școlilor: camere de supraveghere în unitățile de învățământ, patrule ale Poliției Locale și extinderea iluminatului public în apropierea instituțiilor școlare și în parcări.

Subiectul a fost abordat în emisiunea „Actualitatea sătmăreană”, în contextul preocupărilor privind siguranța elevilor.

„Noi nu sărim în ajutorul comunității sătmărene prin declarații pompoase, ci cu măsuri concrete”, a declarat primarul.

Kereskényi a atras atenția că în perioada de iarnă elevii pot ajunge la școală când afară este încă întuneric, motiv pentru care iluminatul și vigilența instituțiilor responsabile sunt importante.

Edilul a mulțumit Poliției Locale, Inspectoratului de Poliție Județean și Jandarmeriei pentru activitatea desfășurată în comunitate și a susținut că Satu Mare este un oraș sigur, subliniind însă că siguranța presupune muncă permanentă și resurse.

Măsurile prezentate vizează în special prevenția și supravegherea zonelor din apropierea unităților de învățământ.