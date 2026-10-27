Mihai Pătrașcu și-a lansat la Satu Mare volumul de eseuri „Trupul gândurilor”, într-o întâlnire dedicată literaturii, tradiției și pasiunii pentru aviație

Galeria de Artă a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare a găzduit marți, 27 octombrie, lansarea volumului „Trupul gândurilor”, semnat de Mihai Pătrașcu și publicat la Editura Galaxia Gutenberg, într-o ediție adăugită și îmbunătățită. Evenimentul a adus în prim-plan eseuri despre frumusețea limbii române, memoria satului și valorile care apropie oamenii. Întâlnirea a conturat și portretul unui autor pentru care literatura se împletește cu pasiunea pentru zbor și atașamentul față de locurile natale.

Literatura, între memorie și identitate

Evenimentul a fost moderat de jurnalistul Florin Mureșan, iar despre volum și personalitatea autorului au vorbit Felician Pop, președintele filialei Satu Mare a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, și Robert Laszlo, managerul CJCPCT Satu Mare.

Robert Laszlo a evidențiat respectul autorului pentru limba română, evocând eseurile „Frumusețea cumințeniei” și „Jertfa lumânării”, precum și paginile dedicate satului Vărai. Un loc aparte l-a ocupat verbul „a omeni”, descris drept una dintre cele mai valoroase moșteniri ale lumii tradiționale.

Un autor între carte și pasiunea pentru zbor

La lansare au mai luat cuvântul colonelul Sergiu Marius Buzduga, inspector-șef al ISU Satu Mare, Alin Droboș, comandantul Aeroclubului Teritorial „Alexandru Papană” Baia Mare, și Radu Iancu, iubitor de cultură.

Pasiunea pentru aviație a autorului a completat discuția despre rădăcini și apartenență. „Cine zboară vede, poate, lucrurile de sus, dar nu se îndepărtează de ele”, a subliniat Robert Laszlo, evidențiind legătura dintre zbor, oameni și locurile natale.

Evenimentul s-a încheiat cu întrebări din partea publicului și o sesiune de autografe, într-o atmosferă caldă, în care literatura a devenit un prilej de dialog și apropiere.



