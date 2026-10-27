Primarul municipiului Satu Mare a respins acuzațiile privind valoarea locuinței sale și l-a criticat pe deputatul Adrian Cozma pentru atacurile pe care le consideră îndreptate spre viața personală

Schimb de replici tăioase între primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, și deputatul PNL Adrian Cozma. Edilul a reacționat ferm la declarațiile privind presupusa valoare a casei sale, ironizând estimările de 400.000–500.000 de euro.

Replica primarului: „Cât un grajd în Cămărzana”

Kereskényi Gábor a contestat public valoarea atribuită locuinței sale, folosind o ironie la adresa estimărilor vehiculate: „Sigur că nu valorează nici 10.000 de euro, cât valorează un grajd în Cămărzana”, făcând referire la cabana pe care deputatul PNL și-o construiește în Cămârzana.

Primarul a susținut că bunurile și investițiile persoanelor publice trebuie să poată fi justificate legal, însă viața privată nu ar trebui transformată într-o armă politică. În opinia sa, acuzațiile și atacurile la persoană nu țin locul unei dezbateri bazate pe argumente și rezultate administrative.

Podul Transilvania și școlile modernizate, argumentele edilului

În apărarea activității administrației locale, primarul a invocat proiecte precum Podul Transilvania, reabilitarea Centrului Vechi și renovarea Centrului Nou, construirea pasarelei pietonale, modernizarea și construirea de creșe și școli, extinderea infrastructurii rutiere și dezvoltarea transportului public.

Mesajul edilului a fost că sătmărenii au nevoie de investiții și de proiecte duse la bun sfârșit, nu de conflicte politice permanente. Disputa dintre cei doi politicieni readuce în prim-plan tensiunile din politica locală, într-un context în care fiecare tabără își susține propriile argumente privind activitatea administrației municipale.