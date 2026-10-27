Un bărbat de 56 de ani din Satu Mare a ajuns în arest după ce și-ar fi atacat soția cu un obiect tăietor-înțepător. Femeia a fost transportată la spital, iar agresorul a primit ordin de protecție și obligația de a purta o brățară electronică de supraveghere

Un conflict izbucnit într-un imobil de pe strada Arinului din municipiul Satu Mare s-a transformat într-un episod violent, în urma căruia o femeie de 53 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul s-a produs duminică, 25 octombrie, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan. Polițiștii au intervenit după un apel la 112, iar în urma evaluării situației au dispus măsuri pentru protejarea victimei și au reținut bărbatul pentru 24 de ore.

Atac în zona gâtului, pe fondul consumului de alcool

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați în data de 25 octombrie, la ora 17:48, cu privire la o agresiune produsă într-un imobil de pe strada Arinului.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că un bărbat de 56 de ani, din municipiul Satu Mare, și-ar fi înțepat soția, în vârstă de 53 de ani, în zona posterioară a gâtului, folosind un obiect tăietor-înțepător. Potrivit polițiștilor, incidentul s-ar fi produs pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan.

Femeia a fost transportată la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.

Ordin de protecție și brățară electronică pentru bărbat

În urma evaluării riscului, polițiștii au constatat existența unui pericol iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele bărbatului. Acesta a fost obligat să păstreze o distanță de cel puțin 100 de metri față de soția sa și față de locul de muncă al acesteia.

Totodată, bărbatul trebuie să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, măsură menită să contribuie la protejarea victimei.

Polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Satu Mare.

Cercetările continuă într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și lovirea sau alte violențe, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

IPJ Satu Mare precizează că bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul întregului proces penal.