Polițiștii cercetează două cazuri depistate în trafic în 24 și 25 octombrie: conducere fără permis pe strada Merilor și conducere sub influența alcoolului pe drumul dintre Dumbrava și Livada Mică.



O adolescentă de 15 ani și un bărbat de 49 de ani sunt cercetați pentru infracțiuni la regimul rutier, după ce au fost opriți de polițiști în județul Satu Mare, în cursul weekendului.

Primul caz a fost constatat în 24 octombrie, în jurul orei 17:40, pe strada Merilor din municipiul Satu Mare. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au oprit un autoturism la volanul căruia se afla o minoră de 15 ani, din Orașu Nou.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că adolescenta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Cel de-al doilea caz a fost depistat în 25 octombrie, în jurul orei 17:40, pe Drumul Comunal 9, între Dumbrava și Livada Mică.

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Livada au oprit un autoturism condus de un bărbat de 49 de ani, din Livada. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentrație de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procesului penal.