



Cântecul, jocul și portul popular au adus împreună generații de oșeni, duminică, 25 octombrie 2026, la Târșolț, unde s-a desfășurat cea de-a V-a ediție a Festivalului Folcloric „Țara Oașului”. Alături de spectacolele susținute de interpreți, ansambluri și ceterași, evenimentul a cuprins un moment dedicat cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie.

Manifestarea a fost organizată de Primăria Comunei Târșolț, Consiliul Local Târșolț și Centrul de Informare și Marketing Târșolț, în colaborare cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare.

Festivalul a reunit artiști, instrumentiști și iubitori ai folclorului, oferind publicului un program dedicat tradițiilor și obiceiurilor care definesc identitatea culturală a Țării Oașului.

Un îndemn pentru păstrarea tradițiilor și transmiterea lor către tineri

În deschiderea oficială au luat cuvântul Georgel Doroș, primarul comunei Târșolț, Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, și Iulian Câcău, consilier județean.

Intervențiile au evidențiat importanța păstrării patrimoniului cultural local și a apropierii generațiilor tinere de tradițiile populare. A fost subliniat și rolul festivalurilor în susținerea artiștilor și în promovarea specificului oșenesc.

Preoții din localitate au binecuvântat evenimentul și au transmis gânduri bune organizatorilor, artiștilor și participanților.

Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, în centrul unui moment emoționant

Unul dintre momentele speciale ale festivalului a fost premierea cuplurilor care au ajuns la aniversarea a 50 de ani de căsătorie. Comunitatea le-a arătat astfel recunoștință pentru exemplul de statornicie, sprijin reciproc și devotament oferit de-a lungul unei vieți împreună.

Omagiarea acestor familii a completat programul sărbătorii, aducând în prim-plan oamenii care au păstrat și au transmis mai departe valorile comunității.

Interpreți și ansambluri folclorice pe scena festivalului

Programul artistic a fost prezentat de Marius Chiș și a cuprins recitaluri ale unor îndrăgiți interpreți de muzică populară. Pe scenă au evoluat Diana Cârlig și Ionuț Bledea, Leontina Dorca și Maria Carmen Sas, Frații Zele și Darius de la Oradea.

Atmosfera a fost întregită de Ansamblul Folcloric „Cununița” și Ansamblul Folcloric „Cununița Năzdrăvană”, care au adus în fața spectatorilor cântecul, jocul și frumusețea costumelor populare.

Alături de aceștia, în program s-au regăsit tinerii soliști Alexandra Hodaș, Iulia Bura, Luca Mărgineanu, Antonia Păcurar, Maria Pereș, Carla Laza, Cezara Brian, Carina Brian, Emma Thumaphiang, Amira Lenghel și Ella Mărieș. Participarea lor a dat expresie unuia dintre obiectivele festivalului: încurajarea noilor generații să cunoască și să ducă mai departe folclorul.

Ceterașii și țâpuritorii au adus spiritul sărbătorilor oșenești

Un loc aparte în desfășurarea festivalului l-au avut ceterașii și țâpuritorii, prin momentele care păstrează sonoritatea și energia specifice Țării Oașului.

Printre instrumentiștii prezenți s-au numărat Vasile Fanea, Vasile Risco, Grigore Mișca, Ignat Chirilă, Florin Mihaila și Simion Miculașu. Evoluțiile lor au completat programul și au adus în fața publicului tradiții muzicale transmise din generație în generație.

Ajuns la ediția a V-a, Festivalul Folcloric „Țara Oașului” a oferit la Târșolț un prilej de întâlnire între artiști, tineri și familiile comunității, în jurul cântecelor și obiceiurilor care îi leagă de locurile natale.