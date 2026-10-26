



Un total de 522 de prezentări au fost înregistrate la Unitatea de Primire a Urgențelor Satu Mare în intervalul 23 octombrie 2026, ora 07:00 – 26 octombrie 2026, ora 07:00, potrivit statisticii publicate de unitatea medicală.

Dintre acestea, 102 au fost încadrate în categoria cazurilor critice, iar 305 au fost clasificate drept urgențe. Alte 115 prezentări au fost înregistrate ca non-urgențe.

În urma evaluărilor medicale, 126 de pacienți au fost internați pentru continuarea investigațiilor și a tratamentului, reprezentând aproximativ un sfert din totalul prezentărilor.

Datele arată o medie de 174 de prezentări pe zi în cele trei zile analizate.