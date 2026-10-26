Peste 500 de prezentări la UPU Satu Mare în weekend. 102 cazuri critice și 126 de internări

Locale 26.10.2026 09:25
Peste 500 de prezentări la UPU Satu Mare în weekend. 102 cazuri critice și 126 de internări


Un total de 522 de prezentări au fost înregistrate la Unitatea de Primire a Urgențelor Satu Mare în intervalul 23 octombrie 2026, ora 07:00 – 26 octombrie 2026, ora 07:00, potrivit statisticii publicate de unitatea medicală.

Dintre acestea, 102 au fost încadrate în categoria cazurilor critice, iar 305 au fost clasificate drept urgențe. Alte 115 prezentări au fost înregistrate ca non-urgențe.

În urma evaluărilor medicale, 126 de pacienți au fost internați pentru continuarea investigațiilor și a tratamentului, reprezentând aproximativ un sfert din totalul prezentărilor.

Datele arată o medie de 174 de prezentări pe zi în cele trei zile analizate.

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