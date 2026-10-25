



Reprezentanții Organizației Județene PSD Satu Mare au participat duminică, 25 octombrie, la manifestările dedicate Zilei Armatei Române, organizate în municipiile Satu Mare și Carei. Ceremoniile au marcat și împlinirea a 82 de ani de la eliberarea ultimei brazde de pământ românesc în cel de-al Doilea Război Mondial.

Ziua Armatei Române a adus împreună, la Satu Mare și Carei, militari și reprezentanți ai comunității, într-un moment de recunoștință față de cei care au apărat țara și față de cei care o slujesc astăzi sub drapel.

Pentru județul Satu Mare, această sărbătoare are o semnificație aparte. Careiul ocupă un loc important în memoria națională, fiind legat de încheierea eliberării nord-vestului țării, la 25 octombrie 1944.

La manifestări au fost prezenți președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, europarlamentarul Gheorghe Cârciu, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, prim-vicepreședintele organizației județene, Gabriel Leș, precum și viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan.

Alături de aceștia au participat primari, consilieri județeni și locali, președinți ai organizațiilor locale și reprezentanți ai structurilor interne ale partidului.

În mesajul transmis cu această ocazie, PSD Satu Mare a adus un omagiu eroilor și a subliniat respectul datorat militarilor români.

„Ziua Armatei Române este un moment de recunoștință față de toți cei care au slujit și slujesc țara sub drapel. Ne plecăm în fața memoriei eroilor care și-au dat viața pentru libertatea și integritatea României”, au transmis reprezentanții organizației.

Aceștia au evidențiat și importanța sprijinirii Armatei într-un context regional de securitate complex, arătând că modernizarea capacităților de apărare trebuie să rămână o preocupare constantă.

„Respectul față de militari și sprijinul pentru modernizarea capacităților de apărare trebuie să rămână o prioritate constantă”, se arată în mesajul PSD Satu Mare, încheiat cu urări adresate Armatei României și tuturor militarilor.