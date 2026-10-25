Incendii în localitățile Drăgușeni și Mărtinești

Locale 25.10.2026 14:37
Incendii în localitățile Drăgușeni și Mărtinești


În cursul nopții de 24 spre 25 octombrie, pompierii au intervenit pentru stingerea a două incendii produse în localitățile Drăgușeni și Mărtinești, județul Satu Mare.

Primul incendiu a fost semnalat în jurul orei 02:50, la o cabană din lemn situată în localitatea Drăgușeni.
La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Punctului de Lucru Turț, cu două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor. La intervenție a participat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Turulung.

La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta generalizat la întreaga cabană, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați. Din fericire, nu au existat victime. În urma cercetărilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind coșul de fum necurățat.

Cel de-al doilea incendiu a fost anunțat în jurul orei 03:38, la o anexă gospodărească din localitatea Mărtinești. Pentru gestionarea situației, au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Satu Mare, cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, încadrate cu 14 cadre militare. A fost solicitat și sprijinul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Odoreu.

În urma incendiului au ars lemnele depozitate în șură, precum și utilaje de lucru. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost o scânteie mecanică.

Recomandări preventive

Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, pompierii recomandă cetățenilor:

- Curățarea și verificarea periodică a coșurilor de fum de către personal specializat.
- Verificarea și întreținerea corespunzătoare a instalațiilor și echipamentelor utilizate.
- Îndepărtarea materialelor combustibile din apropierea surselor de căldură.
- Respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor în gospodării și în spațiile de depozitare.

Prevenirea incendiilor începe cu respectarea măsurilor de siguranță!
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