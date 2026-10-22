



Paul Sorinca, avocat în Baroul Cluj, și antreprenorul Cristian Pașca au revenit la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare pentru a le vorbi elevilor despre alegerile, studiile și provocările care le-au conturat parcursul profesional. Întâlnirile au avut loc în luna octombrie, în cadrul proiectului „Calea carierei”.

Pentru elevii aflați în ultimul an de liceu, alegerea unei facultăți sau a unei profesii vine cu numeroase întrebări. Prin proiectul „Calea carierei”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” le-a oferit ocazia de a discuta cu doi foști eminescieni care au trecut, la rândul lor, prin emoțiile și incertitudinile acestei etape.

Paul Sorinca, absolvent al profilului umanist și în prezent avocat în Baroul Cluj, s-a întâlnit cu elevii claselor a XII-a E și F. Acesta le-a prezentat profesia de avocat, parcursul său academic și profesional, precum și alegerile care i-au influențat cariera. Discuțiile au abordat și provocările unui domeniu în care seriozitatea și perseverența au un rol esențial.

Elevii claselor a XII-a A și B au avut ocazia să îl cunoască pe Cristian Pașca, absolvent al profilului real, specializarea matematică-informatică. Cu studii de specialitate finalizate în Danemarca și în prezent antreprenor local, acesta le-a împărtășit experiența sa de formare și le-a vorbit despre antreprenoriat și despre curajul de a transforma ideile în realitate.

Potrivit reprezentanților colegiului, întâlnirile cu foștii absolvenți au adus o dimensiune personală orientării profesionale. Experiențele unor oameni care au învățat în aceeași școală îi pot ajuta pe liceeni să privească mai concret posibilitățile pe care le au după absolvire.

„Pentru adolescenți, uneori, cea mai convingătoare lecție despre viitor vine de la cineva care a stat cândva în aceeași bancă, a trecut prin aceleași emoții și a avut propriile întrebări despre drumul pe care urma să-l aleagă”, au transmis reprezentanții instituției.

Pentru cadrele didactice, revenirea absolvenților a fost și un prilej de bucurie și de regăsire. Colegiul le-a mulțumit celor doi invitați pentru disponibilitatea de a împărtăși din experiența lor și pentru sprijinul oferit unei noi generații de eminescieni în căutarea propriului drum.