



Aproximativ 50 de participanți din structurile partenere au testat proceduri de coordonare și intervenție în cadrul proiectului european LinkBord. Exercițiul a urmărit îmbunătățirea capacității de răspuns comun în situații complexe, specifice zonei de frontieră.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare a participat la un exercițiu organizat de Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca, în cooperare cu Unitatea 3058 a Gărzii Naționale a Ucrainei din Izmail.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Safeguarding EU’s External Borders – LinkBord” și a avut ca obiectiv testarea și îmbunătățirea Planului comun de acțiune privind gestionarea frontierei de stat. Participanții au verificat modul în care instituțiile partenere comunică, își coordonează forțele și aplică procedurile de intervenție.

Pregătirea exercițiului a inclus trei conferințe de lucru online, în cadrul cărora reprezentanții instituțiilor au stabilit obiectivele, scenariile și modalitățile de desfășurare a activităților.

Ulterior, personalul participant s-a instruit pentru utilizarea echipamentelor achiziționate prin proiect și a exersat răspunsul la situații operative cu grad ridicat de risc. Folosirea unui simulator de antrenament a permis atât exersarea procedeelor tactice, cât și schimbul de experiență între specialiști.

În etapa practică, aproximativ 50 de participanți din structurile partenere au pus în aplicare procedurile Planului comun de acțiune, într-un scenariu specific zonei de frontieră. Au fost utilizate echipamentele și mijloacele tehnice achiziționate prin proiect.

Activitățile au urmărit verificarea circulației informațiilor între instituții, a procesului de luare a deciziilor și a capacității de coordonare a intervenției. Accentul a fost pus pe cooperarea dintre structuri și pe capacitatea acestora de a acționa împreună.

Observațiile și propunerile formulate în urma exercițiului vor fi incluse într-un raport de evaluare și vor contribui la actualizarea Planului comun de acțiune.

Proiectul LinkBord este finanțat prin Programul INTERREG NEXT România–Ucraina 2021–2027, fiind cofinanțat de Uniunea Europeană și de statele participante. Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca este partenerul lider, alături de Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare și Unitatea 3058 a Gărzii Naționale a Ucrainei din Izmail.