Comisia Județeană de Fond Funciar Satu Mare s-a întrunit pentru a analiza documentații privind dreptul de proprietate asupra terenurilor, precum și solicitări de corectare, modificare sau anulare a unor titluri de proprietate.



Ședința a fost convocată de prefectul Altfatter Tamás, alături de secretarul general Cosmin Dorle, și s-a desfășurat la sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare.

Pe ordinea de zi s-au aflat 18 propuneri privind validarea, invalidarea sau recunoașterea dreptului de proprietate, înaintate de comisiile locale de fond funciar. Printre localitățile din care au fost transmise documentații se numără Bătarci, Cehal, Moftin, Săuca, Ardud, Negrești-Oaș, Bârsău, Certeze, Tășnad și Orașu Nou.

Membrii comisiei au analizat și 20 de propuneri pentru corectarea, modificarea sau anularea unor titluri de proprietate. Acestea au provenit, între altele, de la comisiile locale din Ardud, Căpleni, Homoroade, Livada, Micula, Moftin, Odoreu, Satu Mare, Supur, Tășnad, Terebești, Tiream, Urziceni și Vetiș.

Potrivit informării Instituției Prefectului, documentațiile fiecărei spețe au fost examinate în vederea adoptării hotărârilor necesare, cu respectarea procedurilor administrative și a prevederilor legale aplicabile. Informarea nu precizează câte dintre propuneri au fost aprobate sau respinse.

Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor analizează și soluționează, în limitele competențelor sale, cereri formulate în baza legislației fondului funciar, contribuind la procesul de reconstituire și constituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor.