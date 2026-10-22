Oamenii lui Ilyes vor să dea lovitura , la Târgoviște

Liga a 2-a: Chindia- CSM Olimpia, duminică ora 11-DIgisport 1 și Prima sport 1
Chindia Târgoviște, vitoarea adversară a CSM Olimpia, a învins marți cu 4-2 la Târgu Mureș pe ASA în ultimul meci al etapei a 10-a din Liga a 2-a.
Echipa condusă de sătmăreanul Florin Gardoș a urcat pe poziția a 3-a a clasamentului și pornește ca mare favorită în duelul cu CSM Olimpia de duminică.
Jocul de la Târgoviște din runda a 11-a se va juca duminică la ora 11 și va fi televizat pe Digisport1 și Prima sport 1.
CSM Olimpia are șase puncta după 10 etape și e în continuare în căutarea primei victorii din actualul sezon…
Etapa a 11-a a debutat joi, 22 octombrie de la ora 16 la Oradea. Partida FC Bihor- CSM Reșița , scor 2-0 l-a avut ca arbitru de rezervă pe sătmăreanul Raul Chiorean iar observatory pe președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi.
Program etapa 11 Liga 2, sezon 2026-2027:
joi, 22 octombrie 2026, ora 16:00
FC Bihor Oradea – ACSM Reşiţa 2-0
sâmbătă, 24 octombrie 2026, ora 11:00
Metalul Buzău – CSL Ştefăneştii de Jos
Unirea Slobozia – Concordia Chiajna
CS Dinamo Bucureşti – SC Popeşti Leordeni
Cetatea Suceava – CSM Slatina – FRF.tv
CS Gloria Bistriţa – CSC Dumbrăviţa
sâmbătă, 24 octombrie 2026, ora 13:00
Știința Poli Timișoara – FC Bacău – tv
duminică, 25 octombrie 2026, ora 11:00
Chindia Târgovişte – CSM Olimpia Satu Mare – tv
CS Afumaţi – Steaua Bucureşti
CSC Şelimbăr – AFC ASA Târgu Mureş
luni, 26 octombrie 2026, ora 17:00
Metaloglobus – SCM Râmnicu Vâlcea – tv
CLASAMENT
1. CSM Slatina 25 +11
2. Ştiinţa Poli Timișoara 24 +12
3. Chindia Târgoviște 21 +12
4.SC Popești Leordeni 21 +10
5. ACSM Reșița 21 +3
6. FC Bacău 18 +13
7.FC Bihor Oradea 18 +8
8. Concordia Chiajna 18 +8
9.Cetatea Suceava 18 +8
10. Metalul Buzău 18 +3
11. CS Afumați 17 +2
12. CS Gloria Bistrița 15 0
13.Metaloglobus București 12 -4
14.SCM Râmnicu Vâlcea 11 -5
15. ASA Târgu Mureș 11 -6
16.Unirea Slobozia 7 -1
17.Steaua București 7 -8
18. Dinamo București 7 -15
19.CSM Olimpia Satu Mare 6 -7
20.CSC Șelimbăr 6 -13
21.CSL Ștefăneștii de Jos 6 -16
22.CSC Dumbrăvița 3 -15