Oamenii lui Ilyes vor să dea lovitura , la Târgoviște

Sport 22.10.2026 18:48
Oamenii lui Ilyes vor să dea lovitura , la Târgoviște

Liga a 2-a: Chindia- CSM Olimpia, duminică ora 11-DIgisport 1 și Prima sport 1


              Chindia Târgoviște, vitoarea adversară a CSM Olimpia, a învins marți cu 4-2 la Târgu Mureș pe ASA în ultimul meci al etapei a 10-a din Liga a 2-a.

Echipa condusă de sătmăreanul Florin Gardoș  a urcat pe poziția a 3-a a clasamentului și pornește ca mare favorită în duelul cu CSM Olimpia de duminică.

Jocul de la Târgoviște din runda a 11-a se va juca duminică la ora 11 și va fi televizat pe Digisport1 și Prima sport 1.

CSM Olimpia are șase puncta după 10 etape și e în continuare în căutarea primei victorii din actualul sezon…

Etapa a 11-a a debutat joi, 22 octombrie de la ora 16 la Oradea. Partida FC Bihor- CSM Reșița , scor 2-0 l-a avut ca arbitru de rezervă pe sătmăreanul Raul Chiorean iar observatory pe președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi.

Program etapa 11 Liga 2, sezon 2026-2027:

joi, 22 octombrie 2026, ora 16:00

FC Bihor Oradea – ACSM Reşiţa  2-0

sâmbătă, 24 octombrie 2026, ora 11:00

Metalul Buzău – CSL Ştefăneştii de Jos

Unirea Slobozia – Concordia Chiajna

CS Dinamo Bucureşti – SC Popeşti Leordeni

Cetatea Suceava – CSM Slatina – FRF.tv

CS Gloria Bistriţa  – CSC Dumbrăviţa

sâmbătă, 24 octombrie 2026, ora 13:00

Știința Poli Timișoara – FC Bacău – tv

duminică, 25 octombrie 2026, ora 11:00

Chindia Târgovişte – CSM Olimpia Satu Mare – tv

CS Afumaţi – Steaua Bucureşti

CSC Şelimbăr – AFC ASA Târgu Mureş

luni, 26 octombrie 2026, ora 17:00

Metaloglobus – SCM Râmnicu Vâlcea – tv

CLASAMENT

1. CSM Slatina                                         25         +11

2. Ştiinţa Poli Timișoara                        24         +12

3. Chindia Târgoviște                              21         +12

4.SC Popești Leordeni                          21         +10

5. ACSM Reșița                                        21         +3

6. FC Bacău                                               18         +13

7.FC Bihor Oradea                                  18         +8

8. Concordia Chiajna                            18         +8

9.Cetatea Suceava                                 18         +8

10. Metalul Buzău                                   18         +3

11. CS Afumați                                         17         +2

12. CS Gloria Bistrița                             15        0

13.Metaloglobus București                12         -4

14.SCM Râmnicu Vâlcea                     11         -5

15. ASA Târgu Mureș                              11         -6

16.Unirea Slobozia                                 7            -1

17.Steaua București                              7            -8

18. Dinamo București                           7            -15

19.CSM Olimpia Satu Mare                6            -7

20.CSC Șelimbăr                                     6            -13

21.CSL Ștefăneștii de Jos                     6            -16

22.CSC Dumbrăvița                               3            -15

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