FC Bihor- ACSM Reșița deschide etapa a 11-a

Liga a 2-a





L președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi e observatory de arbitrii la meciul de azi de la Oradea

Chindia Târgoviște, vitoarea adversară a CSM Olimpia, a învins marți cu 4-2 la Târgu Mureș pe ASA în ultimul meci al etapei a 10-a din Liga a 2-a.

Echipa condusă de sătmăreanul Florin Gardoș a urcat pe poziția a 3-a a clasamentului și pornește ca mare favorită în duelul cu CSM Olimpia de duminică.

Jocul de la Târgoviște din runda a 11-a se va juca duminică la ora 11 și va fi televizat pe Digisport1 și Prima sport 1.

CSM Olimpia are șase puncta după 10 etape și e în continuare în căutarea primei victorii din actualul sezon…

Etapa a 11-a va debuta joi, 22 octombrie de la ora 16 la Oradea. Partida FC Bihor- CSM Reșița va fi transmisă la TV iar observatory de arbitrii a fost delegate președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi.

Arbitru

Pavel Adelin

(Olt)

Arbitru asistent 1

Lar Daniel-Stefan

(Maramureș)

Arbitru asistent 2

Antal Csaba

(Cluj)

Arbitru rezerva

Chiorean Raul

(Satu Mare)

Observator de arbitri

Szilagyi Stefan

(Satu Mare)

Delegat de joc

Buhac Constantin

(ILFOV)

Program etapa 11 Liga 2, sezon 2026-2027:

joi, 22 octombrie 2026, ora 16:00

FC Bihor Oradea – ACSM Reşiţa – tv

sâmbătă, 24 octombrie 2026, ora 11:00

Metalul Buzău – CSL Ştefăneştii de Jos

Unirea Slobozia – Concordia Chiajna

CS Dinamo Bucureşti – SC Popeşti Leordeni

Cetatea Suceava – CSM Slatina – FRF.tv

CS Gloria Bistriţa – CSC Dumbrăviţa

sâmbătă, 24 octombrie 2026, ora 13:00

Știința Poli Timișoara – FC Bacău – tv

duminică, 25 octombrie 2026, ora 11:00

Chindia Târgovişte – CSM Olimpia Satu Mare – tv

CS Afumaţi – Steaua Bucureşti

CSC Şelimbăr – AFC ASA Târgu Mureş

luni, 26 octombrie 2026, ora 17:00

Metaloglobus – SCM Râmnicu Vâlcea – tv

CLASAMENT

1. CSM Slatina 25 +11

2. Ştiinţa Poli Timișoara 24 +12

3. Chindia Târgoviște 21 +12

4.SC Popești Leordeni 21 +10

5. ACSM Reșița 21 +5

6. FC Bacău 18 +13

7. Concordia Chiajna 18 +8

8.Cetatea Suceava 18 +8

9. Metalul Buzău 18 +3

10. CS Afumați 17 +2

11.FC Bihor Oradea 15 +6

12. CS Gloria Bistrița 15 0

13.Metaloglobus București 12 -4

14.SCM Râmnicu Vâlcea 11 -5

15. ASA Târgu Mureș 11 -6

16.Unirea Slobozia 7 -1

17.Steaua București 7 -8

18. Dinamo București 7 -15

19.CSM Olimpia Satu Mare 6 -7

20.CSC Șelimbăr 6 -13

21.CSL Ștefăneștii de Jos 6 -16

22.CSC Dumbrăvița 3 -15