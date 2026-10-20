Nu mai există echipă fără punct în Liga a 4-a

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L Diferit SM a spart gheața, iar Livada a câștigat cu 7-0 în Liga 5

Etapa a 7-a din Liga 4 și runda a 6-a din Liga 5 au adus modificări în clasamentele fotbalului județean. Schwaben Cămin își menține poziția de lider în Seria A, Sportul Botiz continuă parcursul perfect în Seria B, iar Vulturii Santău a urcat pe locul secund în Seria C. În Liga 5, Livada a obținut o victorie categorică, 7-0 pe terenul formației Olimpia Domănești.

Schwaben Cămin, lider în Seria A

În Seria A a Ligii 4, Fortuna Căpleni a obținut o victorie importantă pe teren propriu, impunându-se cu 4-1 în fața formației din Ciumești, după ce la pauză scorul era egal, 1-1.

Fröhlich Foieni a câștigat în deplasare, 3-1 cu Kneho Urziceni, în timp ce Recolta Sanislău a avut o evoluție convingătoare la Berveni, unde s-a impus cu 4-0 în fața formației Stăruința Berveni.

Într-un alt meci al etapei, Schwaben Cămin a învins-o cu 4-1 pe Platanul Marna, consolidându-și poziția de lider. Echipa din Cămin are 16 puncte, cu unul mai mult decât Recolta Sanislău și Fröhlich Foieni, formații aflate pe locurile al doilea și al treilea.

Liga 4, Seria A – Rezultatele etapei a 7-a

Fortuna Căpleni – Ciumești 4-1 (1-1)

Kneho Urziceni – Fröhlich Foieni 1-3 (0-1)

Stăruința Berveni – Recolta Sanislău 0-4 (0-2)

Schwaben Cămin – Platanul Marna 4-1 (2-1)

CLASAMENT

1 Schwaben Cămin 6 5 1 0 18-5 16 2 Recolta Sanislău 5 4 1 0 12-1 13 3 Fröhlich Moftinu Mic 6 4 1 1 13-7 13 4 Fortuna Căpleni 7 3 0 4 14-19 9 5 Ciumești 6 2 1 3* 16-17 7 6 ACS Berveni 6 2 0 4 5-17 6 7 Kneho Urziceni 7 1 2 4 6-12 5 8 Platanul Marna 6 0 2 4 9-15 2

Sportul Botiz , parcurs perfect în Seria B

Sportul Botiz își continuă parcursul excelent în Liga 4, Seria B, după victoria cu 3-0 obținută în deplasare, în fața formației Înfrățirea Tarna Mare.

Someșul Cărășeu a câștigat cu 4-1 partida cu Dacia Medieșu Aurit, iar duelul dintre Voința Turț și Diferit SM s-a încheiat la egalitate, 2-2.

Pentru Diferit SM, remiza reprezintă primul punct obținut în actualul sezon. Astfel, toate echipele din Liga 4 au reușit să acumuleze cel puțin un punct în campionat.

Sportul Botiz conduce clasamentul cu maximum de puncte, 18, fiind urmată de Someșul Cărășeu, cu 15 puncte. Victoria Apa și Înfrățirea Tarna Mare au câte nouă puncte.

Liga 4, Seria B – Rezultatele etapei a 7-a

Voința Turț – Diferit SM 2-2 (1-1)

Înfrățirea Tarna Mare – Sportul Botiz 0-3 (0-2)

Someșul Cărășeu – Dacia Medieșu Aurit 4-1 (1-0)

A stat: Victoria Apa.

Clasament – Seria B

1 Sportul Botiz 6 6 0 0 34-3 18 2 Someșul Cărășeu 6 5 0 1 22-6 15 3 Victoria Apa 6 3 0 3 22-12 9 4 Înfrățirea Tarna Mare 6 3 0 3 11-16 9 5 Voința Turț 6 1 1 4 7-23 4 6 Dacia Medieșu Aurit 5 1 0 4 6-15 3 7 Diferit SM 5 0 1 4 6-33 1

Vulturii Santău urcă pe locul secund în Seria C

În Seria C, Crasna Moftin și-a apărat poziția de lider, după victoria cu 2-1 în fața formației Real Andrid.

Vulturii Santău a obținut, la rândul său, trei puncte importante, învingând-o cu 2-1 pe Unirea Pișcolt. Succesul le-a permis tășnădenilor să urce pe poziția a doua, cu 13 puncte, la unul în urma liderului.

Someșul Oar și Victoria Petrești au încheiat la egalitate, 1-1, iar Cetate 800 Ardud s-a impus într-un meci spectaculos, cu 6-3, în deplasare la Dacia Supur.

Liga 4, Seria C – Rezultatele etapei a 7-a

Someșul Oar – Victoria Petrești 1-1

Dacia Supur – Cetate 800 Ardud 3-6 (1-4)

Crasna Moftin – Real Andrid 2-1

Vulturii Santău – Unirea Pișcolt 2-1 (1-0)

CLASAMENT

1 Crasna Moftin 7 4 2 1 21-12 14 2 Vulturii Santău 7 4 1 2 14-15 13 3 Someșul Oar 7 3 2 2 22-11 11 4 Real Andrid 6 3 1 2 13-9 10 5 Cetate 800 Ardud 7 2 4 1 14-12 10 6 Victoria Petrești 7 1 4 2 14-10 7 7 Unirea Pișcolt 7 1 2 4 8-17 5 8 Dacia Supur 6 1 0 5 12-32 3

Liga 5: AS Livada a câștigat cu 7-0 la Domănești

În Liga 5 s-a disputat o singură partidă în această rundă. Livada a obținut o victorie categorică, scor 7-0, pe terenul formației Olimpia Domănești.

În urma acestui rezultat, AS Livada a ajuns la nouă puncte și ocupă locul al doilea, în spatele formației Prietenia Crucișor , care are maximum de puncte, 12, după patru meciuri disputate.

Partida dintre Prietenia Crucișor și Voința Babța a fost amânată, iar Viitorul Viile Satu Mare a avut rundă liberă.

Liga 5 – Rezultatele etapei a 6-a

Olimpia Domănești – Livada 0-7

Amânat: Prietenia Crucișor– Voința Babța.

A stat: Viitorul Viile Satu Mare.



