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L Judo-ul sătmărean continuă să confirme la nivel european! Gandea Alexandra și Crăciun Ana au obținut două medalii importante pentru România la Cupa Europeană de Cadeți, desfășurată în weekendul trecut la Salonic

Rezultate de excepție pentru sportivele de la CSM Olimpia Satu Mare, care au urcat din nou pe podiumul unei competiții internaționale de judo. Alexandra Gandea a cucerit medalia de aur la categoria 40 kg, în timp ce Ana Crăciun a obținut medalia de bronz la categoria 44 kg.

Competiția de la Gyor a reunit 426 de sportivi din 28 de țări, reprezentând patru continente. România a participat cu un lot de 40 de sportivi și a încheiat întrecerea cu patru medalii, dintre care două au fost câștigate de reprezentantele CSM Olimpia Satu Mare.

Alexandra Gandea, aur european la categoria 40 kg

Gandea Alexandra a avut un parcurs aparte la categoria 40 kg. Adversara sa din Grecia nu a reușit să se încadreze în limita categoriei de greutate, fiind astfel exclusă din competiție. Sportiva sătmăreană a ajuns direct în finală, unde a întâlnit o altă reprezentantă a României.

Alexandra s-a impus categoric, prin ippon, cucerind medalia de aur.

Victoria îi aduce încă 100 de puncte în clasamentul mondial al cadeților, sportiva de la CSM Olimpia urcând până pe locul 13 la nivel mondial în categoria sa de greutate.

Ana Crăciun, bronz după o revenire de caracter

La categoria 44 kg, Crăciun Ana a avut parte de un traseu mai dificil. În primul tur, sătmăreanca a întâlnit o sportivă din Macedonia de Nord, pe care a învins-o prin ippon înainte de expirarea timpului regulamentar.

În semifinală, Ana s-a confruntat cu o colegă din lotul național al României. Sportiva de la CSM Olimpia a reușit să puncteze cu wazari, punct validat inițial de toți cei trei arbitri, însă retras ulterior, după aproximativ un minut. Meciul a continuat în prelungiri, unde adversara a profitat de o mică greșeală și a obținut victoria.

Departe de a se descuraja, Ana a revenit puternic în lupta pentru medalia de bronz. În finala mică, aceasta s-a impus prin ippon, înainte de expirarea timpului regulamentar, adjudecându-și o medalie meritată.

Performanța îi aduce 50 de puncte în clasamentul mondial al cadeților, unde ocupă în prezent locul 47 la categoria 44 kg.

2026, un an excelent pentru Alexandra și Ana

Rezultatele de la Salonic completează un sezon internațional remarcabil pentru cele două judoka sătmărence.

Alexandra Gandea a adunat în 2026 nu mai puțin de trei medalii de aur și una de argint la Cupele Europene de Cadeți, devenind una dintre sportivele cu cele mai bune rezultate din circuitul european al acestui an.

La rândul său, Ana Crăciun a cucerit două medalii de bronz la Cupele Europene de Cadeți, confirmând constanța și capacitatea de a lupta pentru podiumul competițiilor internaționale.

Mândrie pentru Satu Mare și judo-ul românesc

Cele două medalii obținute la Salonic reprezintă o nouă confirmare a muncii, disciplinei și seriozității cu care sportivele de la CSM Olimpia Satu Mare se pregătesc și abordează competițiile internaționale.

Antrenorul Pelcz Attila le-a felicitat pe Alexandra și Ana pentru performanțele obținute, subliniind importanța rezultatelor prin care acestea reprezintă cu cinste România, municipiul Satu Mare și clubul CSM Olimpia în competițiile europene.

Judo-ul sătmărean are, așadar, motive serioase de mândrie: două sportive, două medalii europene și un sezon 2026 care confirmă că Satu Mare rămâne un nume important pe harta judo-ului juvenil internațional.







