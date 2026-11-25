



Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, a participat miercuri, 25 noiembrie, la marșul de solidaritate organizat de DGASPC Satu Mare, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor.

Cu acest prilej, Roxana Petca a transmis un mesaj împotriva violenței și a îndemnat comunitatea să sprijine victimele.

„Violența împotriva femeilor nu trebuie tolerată, ascunsă sau ignorată! Astăzi, m-am alăturat marșului de solidaritate organizat la Satu Mare de DGASPC, nu doar în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean, ci și ca femeie”, a declarat aceasta.

Roxana Petca a atras atenția asupra celor 471 de cazuri de violență înregistrate anul acesta în județ, subliniind că fiecare dintre ele reprezintă un motiv de implicare.

„471 de cazuri înregistrate anul acesta în județul nostru înseamnă 471 de motive să nu rămânem indiferenți. Nicio femeie și niciun copil nu trebuie să trăiască în frică!”, a afirmat vicepreședintele Consiliului Județean.

Mesajul său a inclus și un apel la solidaritate, încurajând persoanele care trec prin situații de abuz să ceară ajutor, iar comunitatea să le fie alături.

„Să avem curajul să vorbim, să cerem ajutor și să fim alături de cei care au nevoie de noi. Violența nu are scuze!”, a transmis Roxana Petca.