Lipsa cvorumului la ședința Consiliului Local din 24 noiembrie a blocat rectificarea bugetară, finanțarea unor investiții și aprobarea unor documente administrative importante

Administrația orașului Ardud se confruntă cu o situație dificilă după ce ședința Consiliului Local convocată pentru 24 noiembrie 2026 nu s-a putut desfășura din cauza lipsei numărului necesar de consilieri pentru asigurarea cvorumului. Absența acestora a împiedicat dezbaterea și adoptarea mai multor proiecte cu impact direct asupra funcționării administrației locale și asupra comunității. Printre cele mai importante se numără o rectificare bugetară de 2.197.000 de lei, fonduri destinate inclusiv plății drepturilor persoanelor cu handicap, funcționării serviciilor publice și continuării unor investiții. Situația a fost prezentată public de Lukács Gábor, viceprimarul cu atribuții de primar al orașului Ardud, care a explicat consecințele administrative și financiare ale blocajului.

Aproape 2,2 milioane de lei, blocate în lipsa unei decizii

Cea mai importantă problemă rămasă nerezolvată este rectificarea bugetară în valoare totală de 2.197.000 de lei, sumă care urma să asigure finanțarea unor cheltuieli esențiale și a mai multor obiective de investiții din oraș.

Potrivit informării transmise de viceprimarul cu atribuții de primar, banii erau repartizați pentru următoarele destinații:

500.000 de lei – plata salariilor asistenților personali și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap, aferente lunii noiembrie;

659.000 de lei – cheltuieli de funcționare, respectiv apă, gaz, energie electrică, iluminat public și salubrizare;

600.000 de lei – realizarea branșamentului electric al noii creșe din Ardud;

160.000 de lei – repararea acoperișului Căminului Cultural din Mădăras;

187.000 de lei – amenajarea gazonului sintetic în sala de sport din Ardud;

66.000 de lei – contribuția orașului la proiectul de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare;

25.000 de lei – finanțarea unităților de învățământ.

Neaprobarea rectificării bugetare creează riscul întârzierii unor plăți și investiții, cu efecte asupra activității instituțiilor publice și a proiectelor aflate în derulare.

Taxa de salubrizare și contul de execuție bugetară, alte două probleme rămase nerezolvate

Pe lângă rectificarea bugetară, pe ordinea de zi s-au aflat și alte două subiecte importante care nu au putut fi soluționate.

Primul vizează regulamentul privind taxa specială aferentă serviciului de salubrizare. Documentul nu a fost aprobat, iar, potrivit informării administrației locale, aplicarea și colectarea taxei speciale rămân blocate până la adoptarea regulamentului. Această situație generează dificultăți în asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, un serviciu public esențial pentru comunitate.

De asemenea, nu a putut fi aprobat contul de execuție bugetară aferent primului trimestru al anului 2026, un document important pentru evidența și evaluarea modului în care au fost gestionate veniturile și cheltuielile bugetului local.

Viceprimarul face apel la dialog și responsabilitate administrativă

În informarea adresată cetățenilor, Lukács Gábor a subliniat că, dincolo de diferențele politice și de opiniile individuale ale consilierilor locali, responsabilitatea față de comunitate trebuie să primeze.

Acesta a precizat că respectă dreptul fiecărui ales local de a avea propriile opinii, de a formula observații, de a solicita explicații și de a vota potrivit propriilor convingeri. Totuși, a atras atenția că prezența la ședințele Consiliului Local reprezintă o condiție esențială pentru ca aceste opinii să poată fi exprimate, dezbătute și transformate în decizii administrative.

În calitate de viceprimar cu atribuții de primar, Lukács Gábor și-a reafirmat disponibilitatea pentru dialog și colaborare cu toate formațiunile politice reprezentate în Consiliul Local Ardud, în vederea identificării unor soluții pentru depășirea situației.

„Buna funcționare a administrației trebuie să rămână obiectivul comun”

Reprezentantul administrației locale a precizat că scopul informării nu este alimentarea disputelor politice, ci prezentarea transparentă a situației administrative și a consecințelor pe care aceasta le poate avea asupra comunității.

Totodată, acesta a anunțat că va continua demersurile legale necesare pentru deblocarea situației și că cetățenii vor fi informați în legătură cu evoluția acesteia.

Mesajul transmis de viceprimarul cu atribuții de primar este unul de responsabilitate administrativă și de colaborare, în condițiile în care deciziile Consiliului Local influențează direct atât funcționarea serviciilor publice, cât și continuarea investițiilor în Ardud și localitățile aparținătoare.

Rămâne de văzut când va putea fi reluată dezbaterea proiectelor și dacă administrația locală va reuși să obțină sprijinul necesar pentru aprobarea sumelor și documentelor rămase în așteptare. Până atunci, comunitatea riscă să resimtă efectele unui blocaj administrativ care privește bani destinați unor necesități concrete ale orașului.