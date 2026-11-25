Primăria comunei Medieșu Aurit continuă demersurile pentru îmbunătățirea aspectului localității și protejarea mediului înconjurător. În acest sens, administrația locală a anunțat amplasarea unui container special destinat colectării deșeurilor textile, chiar în centrul comunei. Noua facilitate le oferă locuitorilor posibilitatea de a renunța responsabil la hainele și materialele textile pe care nu le mai folosesc, contribuind astfel la reducerea cantității de deșeuri și la menținerea unui mediu mai curat. Inițiativa face parte din preocuparea administrației conduse de primarul Marian Torok pentru o comună mai îngrijită și mai atentă la protejarea naturii.

Containerul pentru textile, amplasat în centrul comunei

Potrivit anunțului transmis de Primăria Medieșu Aurit, containerul destinat colectării deșeurilor textile a fost amplasat într-o zonă centrală, astfel încât să fie ușor accesibil locuitorilor.

Acesta este destinat colectării separate a textilelor care nu mai sunt utilizate, oferind o alternativă responsabilă la aruncarea acestora împreună cu deșeurile menajere.

Apelul primarului Marian Torok către comunitate

Primarul comunei Medieșu Aurit, Marian Torok, a transmis un mesaj locuitorilor, încurajându-i să se implice în eforturile de păstrare a curățeniei și de protejare a mediului.

„Dragi locuitori, ne dorim o comună mai curată, mai îngrijită și mai atentă la mediul înconjurător. De acum, containerul special destinat colectării deșeurilor textile este amplasat chiar în centrul comunei!”, a transmis edilul.

Prin această inițiativă, administrația locală încurajează colectarea selectivă și implicarea cetățenilor, demonstrând că grija pentru mediul înconjurător începe cu gesturi simple, dar importante, pe care fiecare membru al comunității le poate face.