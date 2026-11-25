Un proiect important pentru infrastructura comunei Homoroade a ajuns într-o nouă etapă administrativă, fiind anunțată actualizarea deciziei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului

Primăria comunei Homoroade, condusă de primarul Simion Ardelean, a făcut un nou anunț privind proiectul de înființare a sistemului de canalizare, o investiție importantă pentru dezvoltarea infrastructurii locale și îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor. De această dată, demersul administrativ vizează componenta referitoare la conducta de refulare, prevăzută în cadrul proiectului care se va desfășura pe teritoriul comunelor Homoroade și Culciu, județul Satu Mare. Anunțul public marchează o nouă etapă în procedura de evaluare a impactului asupra mediului și oferă persoanelor interesate posibilitatea de a consulta documentația și de a transmite observații.

Conducta de refulare, componentă a proiectului de canalizare

Potrivit anunțului public, Comuna Homoroade, cu sediul în localitatea Homorodu de Mijloc, nr. 285, a informat publicul interesat cu privire la luarea deciziei de actualizare/revizuire a etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul intitulat „Înființare sistem de canalizare în comuna Homoroade, județul Satu Mare – Conductă de refulare” este propus spre realizare în extravilanul comunelor Homoroade și Culciu.

Conducta de refulare reprezintă o componentă a infrastructurii necesare funcționării sistemului de canalizare, iar parcurgerea etapelor administrative și de mediu este necesară pentru continuarea procedurilor aferente proiectului.

Documentația poate fi consultată, iar cetățenii pot transmite observații

Proiectul deciziei de încadrare, precum și motivele care stau la baza acesteia, pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, situat în municipiul Satu Mare, strada Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, dar și pe pagina oficială de internet a instituției: Direcția Județeană de Mediu Satu Mare.

Persoanele interesate pot transmite comentarii și observații cu privire la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Satu Mare.

Prin acest demers, proiectul de înființare a sistemului de canalizare din comuna Homoroade continuă să parcurgă procedurile administrative necesare, o etapă importantă în perspectiva dezvoltării infrastructurii de utilități publice din zonă.