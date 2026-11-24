Un bărbat de 41 de ani conducea un moped fără permis și neînmatriculat Locale •



Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din localitatea Sâi, județul Satu Mare, s-a ales cu dosar penal după ce a fost depistat de polițiști conducând un moped fără a deține permis de conducere. Mai mult, în urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că vehiculul nu figura ca fiind înmatriculat sau înregistrat.

Incidentul a avut loc luni, 23 noiembrie 2026, în jurul orei 18:30, pe Drumul Comunal 92, în localitatea Sâi.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Vinului, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un moped condus de un localnic în vârstă de 41 de ani.



Nu avea permis pentru nicio categorie de vehicule

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, oamenii legii au stabilit că mopedul condus de acesta nu figura ca fiind înmatriculat sau înregistrat, aspect care a atras suspiciunea comiterii unei a doua infracțiuni la regimul circulației rutiere.



Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise presupusele fapte.

Conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără permis și fără îndeplinirea obligațiilor legale privind înmatricularea sau înregistrarea constituie încălcări grave ale legislației rutiere și poate atrage răspunderea penală.

Bărbatul de 41 de ani este cercetat pentru două infracțiuni la regimul rutier, urmând ca organele judiciare să stabilească răspunderea acestuia, în condițiile legii.

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