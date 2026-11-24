În data de 24.11.2026, la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 11 Satu Mare, sub coordonarea doamnei director Gabriela Pomian, a avut loc lansarea Proiectului Județean „Împreună mai buni”, un proiect educațional dedicat cultivării prieteniei, bunătății, empatiei, respectului și spiritului de colaborare în rândul copiilor.

INIȚIATORII ȘI COORDONATORII DE PROIECT :

Inspector Școlar General: ARDELEAN MARIA GABRIELA

Prof.ed.timpurie:Merce Cuc Ileana

Prof.ed,timpurie:Angheluș Lenuța Mirela

Director G.P.P. Nr.11 SATU MARE:Pomian Gabriela

Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, plină de emoție și bucurie, avându-l ca invitat special pe părintele Cristian Boloș, de la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare. Acesta le-a oferit copiilor un moment deosebit, citindu-le povestea „Darul prieteniei”.Prin intermediul poveștii, cei mici au fost invitați să descopere cât de prețioasă este prietenia, cât de important este să fim buni unii cu ceilalți, să știm să dăruim, să împărțim, să ajutăm și să oferim un zâmbet celor din jur. Copiii au ascultat cu interes și curiozitate, pătrunzând în lumea poveștii și descoperind că adevăratele daruri nu sunt întotdeauna lucrurile materiale, ci gesturile frumoase, iubirea, grija, generozitatea și timpul oferit celor dragi.Momentul lecturii a reprezentat un prilej de reflecție și dialog, în care copiii au înțeles că prietenia se construiește zi de zi, prin fapte mici, dar pline de semnificație: o vorbă bună, o îmbrățișare, o mână întinsă la nevoie sau dorința de a-l include pe celălalt în joc.Prin acest proiect ne propunem să cultivăm în sufletele copiilor valori autentice, să dezvoltăm comportamente prosociale și să construim un mediu educațional bazat pe respect, acceptare, solidaritate și armonie. Ne dorim ca fiecare copil să înțeleagă că împreună putem depăși mai ușor dificultățile, putem învăța unii de la alții și putem transforma fiecare zi într-o oportunitate de a face bine.Adresăm sincere mulțumiri părintelui Cristian Boloș pentru prezență, pentru apropierea sufletească față de copii și pentru darul frumos al poveștii, care a adus lumină și emoție în inimile celor mici.

Pentru că prietenia este un dar neprețuit, iar atunci când suntem împreună, devenim mai buni!

Parteneri:

Grădinița cu Program Normal Amați Șc

Prof.înv.preșcolar:Negru Camelia

Grupa combinată-limba română

Catedrala ”Adormirea Maicii Domnului ” Satu Mare

Preot :Boloș Cristian

Grupa mijlocie ”B”

Prof.ed.timpurie:Ciora Ancuța

Prof.ed.timpurie:Cortea Denisa

Grupa mare ”D”

Prof.ed.timpurie:Libotean Carmen

Prof.ed.timpurie: Filip Alexandra

Grupa mare ”E”

Prof.ed.timpurie :Cosar Ana

Mare ”B”

Prof.ed.timpurie: Hohadea Claudia

Prof.ed.timpurie: Bonea Anca

Centrul Social de Zi „Prichindel” din Satu Mare





















































