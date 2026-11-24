



,,La mulți ani!”

La ceas aniversar, colectivul cotidianului Gazeta de Nord-Vest și echipa Nord Vest TV îi adresează cele mai sincere urări de sănătate, bucurie, împliniri și inspirație colaboratorului nostru, omul de cultură Felician Pop, președintele Filialei Satu Mare a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR).

Personalitate marcantă a vieții culturale și literare sătmărene, Felician Pop a dăruit comunității, prin scrierile, inițiativele și activitatea sa neobosită, pagini de cultură, emoție și autenticitate, contribuind la promovarea valorilor și tradițiilor acestui ținut.

La mulți ani binecuvântați, Felician Pop! Să aveți parte de sănătate, inspirație și cât mai multe povești frumoase de dăruit cititorilor și comunității sătmărene!

Cu aleasă prețuire,

Colectivul Gazeta de Nord-Vest și echipa Nord Vest TV