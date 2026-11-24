



Gașca Zurli sărbătorește 20 de ani de activitate printr-un turneu național aniversar, care va ajunge și la Satu Mare. Spectacolul „Zurli 20” promite o experiență plină de culoare, muzică, emoție și surprize, reunind pe aceeași scenă personajele îndrăgite care au făcut parte din copilăria a milioane de români. Evenimentul este dedicat copiilor, părinților și bunicilor, fiind o adevărată sărbătoare a celor două decenii de povești și amintiri.

20 de ani de Zurli, sărbătoriți alături de publicul sătmărean

După două decenii în care a străbătut România și a adus zâmbete pe chipurile copiilor, Gașca Zurli pornește într-o nouă aventură, de această dată pentru a celebra aniversarea de 20 de ani.

Turneul național „Zurli 20” va aduce în fața publicului cele mai îndrăgite momente din istoria trupei, într-un spectacol special pregătit pentru această ocazie.

Spectatorii vor avea ocazia să retrăiască momentele care au consacrat universul Zurli, să cânte alături de personajele preferate și să descopere surprizele pregătite pentru aniversare.

Toate personajele îndrăgite, reunite pe aceeași scenă

Unul dintre punctele de atracție ale spectacolului îl reprezintă reunirea personajelor cunoscute din Universul Zurli.

Programul va include cântece care au devenit familiare mai multor generații de copii, momente interactive și secvențe pline de energie, menite să transforme întâlnirea cu publicul într-o experiență memorabilă.

Organizatorii promit un spectacol în care bucuria, prietenia și puterea jocului vor ocupa un loc central.

O sărbătoare pentru copii, părinți și bunici

Spectacolul aniversar nu se adresează exclusiv celor mici, ci întregii familii. Pentru părinții care au crescut alături de personajele Zurli, evenimentul va fi și o ocazie de a retrăi amintiri și de a împărtăși cu propriii copii bucuria cântecelor și poveștilor îndrăgite.

„La împlinirea a 20 de ani de Zurli, pornim într-un turneu național aniversar și ducem spectacolul «Zurli 20» în toată România! Vrem să sărbătorim această aniversare alături de copiii, părinții și bunicii care ne-au fost aproape și au făcut parte din povestea Zurli”, au transmis organizatorii.

Aceștia subliniază că aniversarea reprezintă mai mult decât un simplu spectacol, fiind un prilej de a celebra legăturile create de-a lungul anilor între personaje și familiile din întreaga țară.

Satu Mare, pe harta turneului aniversar

Publicul sătmărean se va număra printre spectatorii care vor putea lua parte la această aniversare, odată cu sosirea turneului „Zurli 20” în oraș.

Data exactă, locația reprezentației și informațiile despre bilete nu au fost precizate în anunțul prezentat.

După 20 de ani de spectacole, cântece și întâlniri cu publicul din România, Gașca Zurli își continuă povestea printr-un turneu dedicat generațiilor care au crescut împreună cu personajele sale.

„Zurli 20” promite să aducă la Satu Mare o sărbătoare a copilăriei, în care muzica, jocul și emoția vor reuni întreaga familie.