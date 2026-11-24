



Orașul Ardud se pregătește să celebreze Ziua Națională a României printr-o serie de manifestări culturale și patriotice, organizate atât în oraș, cât și în localitățile aparținătoare. Evenimentele vor avea loc în zilele de 27 noiembrie și 1 decembrie 2026 și vor cuprinde spectacole artistice, recitaluri de muzică populară, ceremonii religioase și depuneri de coroane în memoria celor care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri.

Spectacol cultural-patriotic la Casa de Cultură din Ardud, pe 27 noiembrie

Manifestările dedicate Zilei Naționale vor debuta vineri, 27 noiembrie 2026, cu un spectacol cultural-patriotic organizat la Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” din Ardud.

Programul artistic va reuni elevii Liceului Tehnologic Ardud, care vor prezenta momente dedicate istoriei și identității naționale, precum și membrii Ansamblului Folcloric „Cetatea Codrului” Ardud, care vor aduce în fața publicului frumusețea tradițiilor și folclorului românesc.

Evenimentul va fi completat de recitalurile susținute de Romina Sîrbe și Petrică Mureșan, invitații speciali ai spectacolului.

Prin muzică, dans și momente artistice, organizatorii își propun să aducă împreună comunitatea locală și să ofere publicului ocazia de a celebra valorile și tradițiile românești.

Ceremonii religioase și depuneri de coroane, pe 1 Decembrie

Manifestările vor continua marți, 1 decembrie 2026, chiar de Ziua Națională a României, prin organizarea unor ceremonii comemorative în orașul Ardud și în localitățile aparținătoare.

Astfel, în Mădăras, Baba Novac, Ardud și Gerăușa vor avea loc ceremonii de depunere de coroane de flori și slujbe religioase de Te-Deum, în semn de respect și recunoștință față de înaintașii care au contribuit la realizarea idealului unității naționale.

Aceste momente solemne vor oferi locuitorilor prilejul de a comemora sacrificiile generațiilor trecute și de a reflecta asupra semnificației istorice a zilei de 1 Decembrie 1918.

Un mesaj de unitate și respect pentru istoria României

Cu ocazia apropierii Zilei Naționale, reprezentanții administrației locale au transmis un mesaj prin care îi îndeamnă pe cetățeni să participe la manifestările organizate și să păstreze vie memoria celor care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri.

„România este mai mult decât o țară. Este istoria, limba, tradițiile și sufletul nostru! Ziua Națională a României este un prilej de a ne întoarce cu gândul la tot ceea ce ne aduce împreună, la sacrificiul celor care au făcut posibilă Marea Unire și la responsabilitatea pe care o avem de a duce mai departe această moștenire”, au transmis organizatorii.

Totodată, aceștia subliniază importanța transmiterii valorilor naționale către generațiile viitoare, prin educație, cultură și respect față de istorie.

Locuitorii din Ardud și localitățile aparținătoare, invitați să participe

Evenimentele programate pentru 27 noiembrie și 1 decembrie reprezintă o invitație adresată tuturor locuitorilor din Ardud, Mădăras, Baba Novac și Gerăușa de a sărbători împreună Ziua Națională a României.

Organizatorii își doresc ca manifestările să fie nu doar un moment festiv, ci și unul de apropiere între generații, de promovare a tradițiilor și de cinstire a istoriei naționale.



