



Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare s-a întâlnit luni, 23 noiembrie 2026, cu reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor, în cadrul unei ședințe de lucru dedicate îmbunătățirii colaborării dintre instituțiile de învățământ și elevi. Discuțiile au vizat identificarea nevoilor și preocupărilor tinerilor, precum și susținerea unor inițiative care să contribuie la dezvoltarea unui sistem educațional centrat pe elev.

Conducerea ISJ Satu Mare, la masa discuțiilor cu reprezentanții elevilor

La întâlnirea de lucru au participat inspectorul școlar general, prof. Maria-Gabriela Ardelean, alături de inspectorii școlari generali adjuncți, prof. Nicoleta Foldeș și prof. Lucaci Denes.

Întâlnirea a reprezentat o oportunitate pentru consolidarea dialogului dintre conducerea Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare și reprezentanții elevilor, oferind un cadru pentru schimbul de idei și exprimarea preocupărilor legate de viața școlară.

Potrivit reprezentanților ISJ Satu Mare, discuțiile au urmărit identificarea nevoilor și propunerilor formulate de elevi, precum și dezvoltarea unei colaborări bazate pe comunicare și implicare activă.

Cine sunt elevii care au participat la întâlnire

Din partea Consiliului Județean al Elevilor Satu Mare au participat patru reprezentanți ai conducerii organizației:

Pal Alexia Carla – președinte interimar, elevă la Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare;

Varga Alexandru Florian – secretar executiv, elev la Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare;

Pop Darius Andrei – vicepreședinte, elev la Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare;

Turdeanu Marisa Alexandra – vicepreședinte, elevă la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare.

Aceștia au reprezentat vocea elevilor sătmăreni în cadrul dialogului cu responsabilii instituției care coordonează activitatea învățământului preuniversitar din județ.

Dialog și colaborare pentru o educație de calitate

Unul dintre obiectivele întâlnirii a fost consolidarea relației dintre elevi și autoritățile educaționale, astfel încât opiniile și propunerile tinerilor să fie luate în considerare în procesul de îmbunătățire a vieții școlare.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare au subliniat importanța comunicării constructive și a participării elevilor la identificarea soluțiilor pentru problemele care îi privesc direct.

„Comunicarea constructivă prin implicarea activă a elevilor este esențială pentru dezvoltarea unui mediu educațional incluziv, participativ și de încredere”, au transmis reprezentanții instituției.

Totodată, conducerea ISJ Satu Mare și-a reafirmat disponibilitatea de a susține inițiativele care contribuie la îmbunătățirea experienței educaționale și la dezvoltarea unui climat școlar bazat pe respect, colaborare și încredere.

„Împreună, construim o școală în care vocea elevilor contează!”

Întâlnirea din 23 noiembrie reprezintă un pas în menținerea dialogului dintre Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și Consiliul Județean al Elevilor, în vederea promovării unei participări autentice a tinerilor la deciziile care le influențează parcursul educațional.

Prin asemenea discuții, reprezentanții elevilor au posibilitatea de a transmite direct conducerii ISJ preocupările și propunerile colegilor lor, contribuind la identificarea unor direcții de îmbunătățire a mediului școlar.

„Împreună, construim o școală în care vocea elevilor contează!”, este mesajul transmis de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, care își reafirmă deschiderea către dialog și colaborarea cu reprezentanții elevilor din județ.