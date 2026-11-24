VERTICALI PENTRU ROMÂNIA - SECȚIE DE EDITORIAL

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"PRESA CULTURALĂ"

UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA

Ne place să strângem. Adunăm bani, titluri, lucruri de care nu avem nevoie și ne mirăm că ne tulbură liniștea. Cumpărăm mai mult decât putem folosi și păstrăm mai mult decât putem purta, ca și cum liniștea s-ar vinde la același raft. Rar ne întrebăm ce ar rămâne din noi dacă am fi nevoiți să renunțăm la toate acestea.

Cu toate acestea, nu-i nimic nou sub soare, pentru că într-o lume ca asta s-a născut, acum opt sute de ani, povestea unui om care a vrut să nu aibă nimic ... Sfântul Francisc din Assisi. Francisc, sărăcuțul lui Dumnezeu, a trecut la Domnul în seara de 3 octombrie 1226, iar după el au rămas trei ordine de frați, toate trei numite … „minori”.

Le întâlnim în orașele noastre, în straie diferite, și de multe ori nu știm să le deosebim … cum au ajuns să fie trei, dacă Regula este una singură?





TREI FRAȚI, O SINGURĂ REGULĂ:

MINORII, CONVENTUALI ȘI CAPUCINI,

LA 800 DE ANI DE LA TRECEREA LUI FRANCISC