(GIOTTO, Legenda Sfântului Francisc – Confirmarea Regulii, cca 1295-1300, Assisi. Sursă foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giotto_-_Legend_of_St_Francis_-_-07-_-_Confirmation_of_the_Rule.jpg)
O REGULĂ ȘI O ÎNTREBARE
Familia franciscană masculină are astăzi trei ordine independente, fiecare cu propriul ministru general (ofmconv.ro, „Pe scurt”). În 1209 sau 1210, papa Inocențiu al III-lea a aprobat forma de viață a primului grup de frați, iar în 1223 Regula a fost confirmată prin bulă papală, Francisc murind în anul 1226 (ofmconv.ro, „Date cronologice ale Ordinului Fraților Minori Conventuali”).
Din prima generație, frații și-au pus aceeași întrebare: cât de departe trebuie dusă trăirea sărăciei evanghelice în viața de fiecare zi? Paschal Robinson, în Enciclopedia Catolică, notează că dezbinarea s-a arătat „încă din timpul vieții Sfântului Francisc”: unii cereau relaxarea rigorii Regulii, mai ales în privința sărăciei, alții voiau să țină de litera ei (Robinson, Order of Friars Minor Conventuals, traducere proprie).
CÂND SĂRĂCIA DEVINE DISPUTĂ
Site-ul oficial al Conventualilor din România îi descrie pe „frații de comunitate” ca pe cei care „privilegiază prezența comunităților în orașe, pentru a predica evanghelia și a-i sluji pe cei săraci” (ofmconv.ro, „Pe scurt”).
Papa Inocențiu al IV-lea a hotărât la 5 aprilie 1250, prin bula Cum tamquam veri, că bisericile franciscane cu mănăstire pot fi numite „conventuale”, totuși, arată Robinson, niciun document oficial nu folosește cuvântul pentru o ramură distinctă a ordinului înainte de 1431.
ANUL 1517
(RAFAEL, Papa Leon al X-lea cu doi cardinali, cca 1518-1519, Galeria Uffizi. Sursă foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raphael_-_Pope_Leo_X_with_two_cardinals.jpg)
În anul 1517, papa Leon al X-lea a convocat la Roma un Capitul general al întregului ordin, cu gândul de a-l reuni. Observanții au primit dorința papei și au cerut să trăiască Regula fără nicio dispensă, în timp ce Conventualii au spus că nu doresc unirea dacă ea înseamnă renunțarea la dispensele primite de la Scaunul Apostolic (Robinson). Papa a constatat, după cum spune ofmconv.ro, „imposibilitatea convieţuirii, sub aceeaşi regulă şi acelaşi guvern, a Observanţilor şi a Conventualilor” și a dat bula Ite vos la 29 mai 1517.
Bula a desființat denumirile unor grupări reformate, precum Clarenii și Colettanii, și i-a unit pe toți cu Observanții. Aceștia au primit dreptul de a-și alege ministrul general al întregului ordin și folosirea sigiliului vechi, iar cei rămași sub dispense au alcătuit un corp separat, cu numele de Conventuali, și au primit dreptul de a-și alege un maestru general, prin bulele din 12 iunie și 6 decembrie 1517. Titlul de „ministru general” a intrat în uz abia după 1587 (Robinson).
(Placido COSTANZI, Un miracol al Sfântului Iosif din Copertino, cca 1750, Frați Minori Conventuali. Sursă foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_Miracle_of_Saint_Joseph_of_Cupertino_(1603%E2%80%931663)_MET_DP-12357-001.jpg)
MUNȚII DIN MARCHE