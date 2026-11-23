Un tânăr de 19 ani a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital Locale •



Două accidente rutiere grave au avut loc duminică, 22 noiembrie 2026, în județul Satu Mare. Un tânăr de 19 ani, din localitatea Stâna, și-a pierdut viața într-un accident produs între Ardud și Mădăras, iar alte trei persoane au fost rănite într-o coliziune petrecută pe strada Careiului din municipiul Satu Mare.

Primul accident s-a produs în jurul orei 09:30, pe strada Careiului, la intersecția cu strada Platanului. Potrivit polițiștilor, un șofer de 45 de ani nu ar fi acordat prioritate unui autoturism condus de un bărbat de 37 de ani, din Traian.

În urma coliziunii, ambii conducători auto și o pasageră de 35 de ani au fost răniți și transportați la spital. Testările alcoolscopice au fost negative.

Al doilea accident s-a produs în jurul orei 17:30, pe DN 19A. Un șofer de 47 de ani ar fi acroșat un biciclist în timpul unei depășiri, fără să păstreze distanța laterală de siguranță.

Ulterior, tânărul a fost lovit de un autoturism condus de un bărbat de 61 de ani, fiind proiectat pe contrasens, unde a fost acroșat de o mașină condusă de o femeie de 30 de ani.

Șoferul de 47 de ani și femeia de 30 de ani ar fi părăsit inițial locul accidentului, revenind la scurt timp. Toți conducătorii auto au avut rezultate negative la etilotest. Polițiștii continuă cercetările în ambele cazuri.





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