



Viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, îi încurajează pe cetățeni să participe la consultarea publică privind modificarea regulamentului de repartizare și închiriere a locuințelor sociale și de necesitate. Acesta subliniază că regulile trebuie să fie clare, echitabile și cunoscute înainte de adoptare.

Primăria Satu Mare a publicat proiectul spre dezbatere publică, iar propunerile, sugestiile și opiniile pot fi transmise până joi, 26 noiembrie 2026, ora 16:00, în scris, la camera 5 a Primăriei, sau prin e-mail, folosind adresa indicată în anunțul oficial.

În mesajul său, viceprimarul atrage atenția asupra situației familiilor care solicită o locuință și asupra resurselor limitate de care dispune administrația.

„Problema este una sensibilă: numărul solicitărilor este mai mare decât posibilitățile existente, iar fiecare dosar reprezintă, dincolo de acte și criterii, situația unei familii”, a transmis Raul Băbțan.

Acesta consideră că observațiile cetățenilor, ale specialiștilor și ale organizațiilor care cunosc dificultățile solicitanților trebuie formulate înaintea luării unei decizii. În opinia sa, consultarea trebuie să contribuie la un regulament limpede, aplicat după aceleași reguli pentru toată lumea.

„Cred într-o administrație care explică înainte să decidă și care ascultă înainte să răspundă. Implicarea cetățenilor nu trebuie să înceapă după adoptarea unei hotărâri, ci atunci când aceasta este încă în discuție”, a subliniat viceprimarul.

Documentele proiectului și modalitățile de transmitere a propunerilor sunt disponibile pe site-ul Primăriei Satu Mare.