LIGA 3





A doua înfrângere suferită pe teren propriu în acest sezon de Unirea Tășnad! Echipa pregătită de Cosmin Iuhas a cedat sâmbătă, cu 0-2, în fața celor de la Lotus Băile Felix, într-un meci în care ocaziile ratate în prima repriză aveau să cântărească decisiv. Bihorenii au lovit în ultimele 20 de minute și au plecat cu toate cele trei puncte.

Etapa a 14-a din Liga 3, Seria 8, nu a fost una favorabilă reprezentantelor județului Satu Mare. Unirea Tășnad a pierdut pe teren propriu, în fața formației Lotus Băile Felix, scor 0-2, iar echipa sătmăreană rămâne pe locul 11, cu 11 puncte acumulate.

După o primă repriză în care gazdele au avut ocazii de a deschide scorul, bihorenii au fost mai eficienți în partea secundă. Vadim Calugher a deschis scorul în minutul 73, transformând o lovitură liberă de la aproximativ 22 de metri, iar Ianis Bere a stabilit rezultatul final în minutul 85, cu o lovitură de cap, după un corner executat de Andrei Cherman.

Pentru tânărul Ianis Bere, care va împlini 18 ani pe 1 decembrie, a fost al șaptelea gol marcat în actuala ediție de campionat.

De partea cealaltă, Unirea Tășnad a recunoscut că a irosit oportunități importante în prima repriză, iar rezultatul este unul greu de digerat, mai ales în fața propriilor suporteri. Este a doua înfrângere pe teren propriu din acest sezon pentru formația sătmăreană.

În urma acestui succes, Lotus Băile Felix leagă două victorii consecutive, după acel categoric 5-1 cu Transilvania Sport Academy, și urcă pe locul 6, cu 19 puncte.

Unirea, în fața unui final de an dificil

Pentru Unirea Tășnad urmează o perioadă importantă, cu trei confruntări care vor încheia anul competițional.

În etapa viitoare, sătmărenii se deplasează la Beiuș, pentru confruntarea cu CS Bihorul Beiuș. Va urma apoi un meci pe teren propriu cu SCM Zalău, una dintre formațiile aflate în partea superioară a clasamentului, iar în ultima etapă programată în acest an, Unirea va evolua în deplasare, cu Academica Recea.

Trei meciuri importante în care echipa lui Cosmin Iuhas are nevoie de puncte pentru a se îndepărta de zona inferioară a clasamentului și pentru a încheia anul cu o poziție mai liniștitoare.

Unirea Tășnad – Lotus Băile Felix 0-2 (0-0)

Unirea Tășnad: B. Palfi – T. Chira (57, D. Toma), D. Matei (87, M. Sanogo), Al. Ghiță (75, Em. Topan), Șt. Funkenhauzer, D. Szekely, G. Narh, Njie Sainey, C. Berindea (87, L. Caba), Cl. Băciuț, I. Sălăjan (87, M. Bolba). Antrenor: Cosmin Iuhas.

Lotus Băile Felix: P. Cosma – D. Sala (80, T. Kpegouni), D. Stan, C. Chencian, L. Ioviță (80, D. Gheban), V. Calugher (90+1, T. Paublusztig), A. Cherman, I. Bere, R. Tămaș (80, Al. Cherecheș), R. Rogojan, M. Hosu. Antrenor: Ovidiu Morna.

Arbitri: Alexandru Duma – Valentin Opriș, Sergiu Toader; rezervă Robert Frățilă (toți din Sibiu).

Observator arbitri: Alina Mihoc (Arad).

Delegat de joc: Dan Costin (Sălaj).

LIGA 3 – SERIA 8

Etapa a 14-a – Rezultate și marcatori

Viitorul Cluj – SCM Zalău 2-4 (0-1)

Au marcat: Mario Șfaiț (80), Darius Roșiu (85) / Daniel Pop (20), Cristian Istrate (55 – autogol), Ștefan Cană (73), Vlad Costea (84).

Unirea Dej – Academica Recea 3-0 (0-0)

Au marcat: Ciprian Dioszeghi (77), Bogdan Sucitu (82), Mihăiță Dinu (88).

Transilvania Sport Academy – CS Bihorul Beiuș 0-0.

Unirea Tășnad – Lotus Băile Felix 0-2 (0-0)

Au marcat: Vadim Calugher (73), Ianis Bere (85).

CSM Sighetu Marmației – Sănătatea Cluj 0-2 (0-0)

Au marcat: David Milchiș (52), Denis Paul (63).

Minaur Baia Mare – Crișul Sântandrei 1-0 (1-0)

A marcat: Costin Ghiocel (45+2).

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