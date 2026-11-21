



Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, împreună cu Editura „Vasile Goldiș” University Press, organizează, în perioada 23–27 noiembrie 2026, cea de-a III-a ediție a Săptămânii Cărții la UVVG. Manifestarea va reuni cadre universitare, cercetători, autori și reprezentanți ai instituțiilor culturale din România și Serbia, într-un program dedicat cercetării științifice, publicațiilor academice și dialogului cultural.

Evenimentul se va desfășura în Aula „Ștefan Cicio Pop” a universității, situată pe Bulevardul Revoluției nr. 94–96 din Arad. Proiectul este cofinanțat prin Centrul Municipal de Cultură Arad și Asociația pentru Cultură, Educație și Tineret „Vasile Goldiș” din Arad, iar invitatul instituțional al ediției este Complexul Muzeal Arad.

Pe parcursul celor cinci zile, publicul va putea participa la prezentări, mese rotunde, ateliere și lansări de carte. Programul aduce în atenție atât apariții editoriale recente, cât și provocările evaluării cercetării și publicării academice, relația dintre cercetare și educație și valorificarea patrimoniului istoric, cultural și natural.

Luni, 23 noiembrie, programul va începe cu Ziua Scientometriei, dedicată evaluării cercetării științifice și publicațiilor academice. Deschiderea va avea loc la ora 11:00, în prezența rectorului Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci.

Invitatul principal al zilei, Victor Velter, reprezentant al UEFISCDI, va susține prezentarea „Actualizări scientometrice 2026”. Aceasta va fi urmată de o masă rotundă consacrată evaluării publicațiilor din domeniul științelor umaniste.

Laura Spăriosu și Ivana Miskeljin, de la Universitatea din Novi Sad, vor prezenta provocările evaluării publicațiilor românești conform criteriilor academice din Serbia. Prima zi se va încheia cu un workshop susținut de Florin Dumiter și Ștefania Amalia Nicoară, de la UVVG, dedicat publicării articolelor în reviste indexate în Web of Science și Scopus.

Marți, 24 noiembrie, Ziua Educației va avea tema „Educație între cercetare și practică”. Carmen Dura, de la Universitatea din Novi Sad, va aborda problematica manualelor în limba română destinate copiilor din diaspora, în contextul învățământului românesc din Serbia.

Programul zilei va cuprinde și lansarea a două volume semnate de cadre universitare ale UVVG: Istoria tehnologiei de transport, transmitere și prelucrare a trimiterilor poștale, de Caius Lăzărescu, și Paradigme psiho-pedagogice contemporane. De la cercetare la practică educațională, de Vasile Ioan Pop și Laura Rebeca Stiegelbauer.

Miercuri, 25 noiembrie, manifestările vor fi dedicate lui Vasile Goldiș, la împlinirea a 164 de ani de la nașterea sa.

Cu acest prilej, va fi lansat volumul bilingv Philadelphia–Oradea–Alba Iulia. Genealogia ideilor Marii Uniri în gândirea lui Vasile Goldiș, semnat de Marius-Ioan Grec, Stelean-Ioan Boia și Emanuel-Marius Grec. Traducerea este realizată de Emanuel-Marius Grec și Laura Rebeca Stiegelbauer. Evenimentul va include și un moment artistic susținut de elevii Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad.

În a doua parte a zilei, Claudiu Beserman își va prezenta volumul Dovezi istorice ale Potopului, Sodomei și Gomorei. Personaje, popoare și locuri istorice din perioada Vechiului Testament între anii 6000 î.Hr. și 700 d.Hr.

Joi, 26 noiembrie, va fi Ziua Complexului Muzeal Arad, invitatul instituțional al acestei ediții. Programul va pune în valoare publicațiile realizate sub egida muzeului și contribuția cercetării istorice și muzeale la cunoașterea patrimoniului regional.

Începând cu ora 12:00, publicul va putea participa la prezentarea revistelor Ziridava. Studia Historica și Zărandul, publicate sub egida Complexului Muzeal Arad.

Vineri, 27 noiembrie, Săptămâna Cărții se va încheia cu Ziua Botanicii, dedicată cercetării biodiversității regionale. De la ora 11:00, vor fi lansate volumele Flora comunei Macea, de Ioan Don și Cornelia-Doinița Don, și Statutul fitosociologic al genului Ruscus în Banat, de Ioan Don.

Pe întreaga durată a evenimentului, participanții vor putea vizita o expoziție cu cele mai recente titluri publicate de Editura „Vasile Goldiș” University Press. Programul va fi completat de o expoziție de artă iconografică, reunind lucrări semnate de Corneliu Artimon, Alin Pater și Karla Pater.

Prin această ediție, organizatorii urmăresc să încurajeze întâlnirea dintre comunitatea academică, instituțiile culturale și publicul interesat de știință, educație și cultură, promovând cartea ca mijloc de transmitere și valorificare a cunoașterii.