O nouă tentativă suspectă de înșelăciune telefonică a fost semnalată în Satu Mare. Un bărbat a fost contactat de o persoană care s-a prezentat drept „Pop Ștefan”, din cadrul Poliției Române – Investigarea Criminalității Economice, susținând că un individ pe nume Popescu ar fi contractat un credit la Libra Bank folosind datele sale personale. Apelul a fost efectuat de la numărul 0745 326 843. Presupusul polițist a încercat să obțină informații de la sătmărean, invocând o anchetă privind creditul fraudulos.

Situația a devenit suspectă când bărbatul a cerut mai multe detalii despre identitatea interlocutorului. Acesta a început să țipe și l-a amenințat că trimite „duba Poliției” după el. Ulterior, apelantul nu a mai putut fi contactat.

Atenție la asemenea metode de înșelăciune! Infractorii pot invoca anchete fictive și credite contractate în numele victimelor pentru a obține informații bancare sau bani.

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