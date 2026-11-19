Galben-albaștrii caută puncte în fața unei candidate la play-off Sport •

După pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale, Liga 2 revine în acest weekend, iar iubitorii fotbalului din Satu Mare sunt invitați la un nou duel pe Stadionul Olimpia. Sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 11:00, CSM Olimpia Satu Mare primește vizita formației CS Concordia Chiajna, într-o partidă contând pentru etapa a 14-a a campionatului.



Pentru echipa pregătită de Robert Ilyeș, confruntarea se anunță una dificilă, dar și foarte importantă în economia clasamentului. Aflată pe locul 18, cu numai 9 puncte acumulate după 13 etape, Olimpia are nevoie de un rezultat pozitiv pentru a începe urcarea spre locurile mai liniștite ale ierarhiei.

De cealaltă parte, Concordia Chiajna vine la Satu Mare de pe poziția a cincea, cu 25 de puncte, și este implicată direct în lupta pentru calificarea în play-off. Ilfovenii au demonstrat că au un potențial ofensiv important, înscriind 33 de goluri în primele 13 runde.



Formă diferită înaintea confruntării

În ultima etapă disputată înaintea pauzei competiționale, CSM Olimpia a pierdut în deplasare, scor 0-2, pe terenul Unirii Slobozia. Sătmărenii au însă motive să privească și cu optimism spre duelul de sâmbătă, după ce în precedentul meci disputat pe teren propriu au învins categoric, cu 2-0, formația CSC 1599 Șelimbăr.

Concordia Chiajna traversează un moment bun. În runda precedentă, formația ilfoveană a obținut o victorie clară, 5-0, în fața celor de la FC ASA Târgu Mureș, rezultat care confirmă forța ofensivă a adversarei de sâmbătă.



Absență importantă în defensiva Olimpiei

Robert Ilyeș are și o problemă de lot înaintea acestei partide. Fundașul José Elo este indisponibil din cauza unei accidentări, astfel că staff-ul tehnic va trebui să găsească o soluție pentru reorganizarea compartimentului defensiv.

Absența acestuia poate cântări în fața unei echipe care a marcat de 33 de ori în actualul sezon, iar defensiva sătmăreană va avea nevoie de concentrare maximă pe întreaga durată a jocului.



Confruntările directe, un capitol interesant

Cele două formații s-au întâlnit și în sezonul precedent, însă ambele partide au fost disputate la Chiajna. În sezonul regular, Concordia s-a impus cu 4-2, în timp ce duelul din play-out s-a încheiat la egalitate, 2-2.

Așadar, partida de sâmbătă va reprezenta prima confruntare dintre cele două echipe disputată la Satu Mare. Olimpia are ocazia să obțină în fața propriilor suporteri un rezultat care să conteze atât pentru moralul echipei, cât și pentru situația din clasament.



Meci pe Stadionul „Daniel Prodan”, bilete de la 10 lei

Partida este programată sâmbătă, de la ora 11:00, pe Stadionul Olimpia „Daniel Prodan”. Suporterii pot achiziționa bilete începând de la 10 lei, prin intermediul platformei oficiale de ticketing a clubului.

Un loc la Tribuna Oficială, în zona VIP, costă 60 de lei, în timp ce un bilet VIP la Tribuna Principală este disponibil la 40 de lei.

Pentru sectoarele A și B, cu locuri numerotate, aflate în zona centrală a tribunelor, prețul unui bilet este de 30 de lei.

Familiile au la dispoziție Sectorul C, unde adulții plătesc 25 de lei, iar copiii beneficiază de bilete la prețul de 10 lei. În Sectorul D, situat în partea stângă a tribunei, accesul costă 25 de lei.

De asemenea, suporterii echipei oaspete vor avea la dispoziție sectorul special destinat acestora, în zona în picioare, pentru care prețul unui bilet este de 20 de lei.

Un detaliu important pentru suporteri: confruntarea dintre CSM Olimpia și Concordia Chiajna nu figurează printre cele patru partide televizate ale etapei.

Pentru sătmăreni, miza este clară: trei puncte care ar putea reprezenta un nou început în tentativa de îndepărtare de zona inferioară a clasamentului. În fața unei echipe cu pretenții de play-off, Olimpia va avea nevoie de organizare, determinare și sprijinul publicului.



Programul complet al etapei a 14-a din Liga 2

Vineri, 20 noiembrie, 14:30 FC Bihor – Gloria Bistrița

Sâmbătă, 21 noiembrie, 11:00 CSM Olimpia – Concordia Chiajna

Sâmbătă, 21 noiembrie, 11:00 FC Bacău – CS Dinamo

Sâmbătă, 21 noiembrie, 11:00 Popești-Leordeni – CSC Șelimbăr

Sâmbătă, 21 noiembrie, 11:00 CSC Dumbrăvița – CS Afumați

Sâmbătă, 21 noiembrie, 11:00 CSM Reșița – Metaloglobus

Sâmbătă, 21 noiembrie, 11:00 CSL Ștefănești – Unirea Slobozia

Sâmbătă, 21 noiembrie, 11:00 CSM Slatina – ASA Târgu Mureș

Sâmbătă, 21 noiembrie, 12:30 Cetatea Suceava – Poli Timișoara

Duminică, 22 noiembrie, 12:30 SCM Râmnicu Vâlcea – Metalul Buzău

Luni, 23 noiembrie, 17:00 Steaua București – Chindia Târgoviște



Clasamentul Ligii 2 după 13 etape

1. Chindia Târgoviște 13 30p

2. Poli Timișoara 13 29

3. CSM Slatina 13 28

4. Popești-Leordeni 13 27

5. Concordia Chiajna 13 25

6. CSM Reșița 13 24

7. Cetatea Suceava 13 22

8. Metalul Buzău 13 21

9. Metaloglobus 13 21

10.Gloria Bistrița 13 21

11. FC Bacău 13 19

12. FC Bihor 13 19

13. CS Afumați 13 18

14. Unirea Slobozia 13 14

15. Râmnicu Vâlcea 13 14

16. Steaua București 13 11

17. ASA Târgu Mureș 13 11

18. CSM Olimpia 13 9

19. CSC Șelimbăr 13 9

20. CSL Ștefănești 13 9

21. CS Dinamo B. 13 8

22. CSC Dumbrăvița 13 4



Etapa a 15-a, pe 28 noiembrie, CSM Olimpia va juca la ASA Târgu Mureș.

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