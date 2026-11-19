



Un bărbat în vârstă de 36 de ani, din localitatea Bârsău de Sus, a ajuns la spital după ce a fost lovit de un autoturism, miercuri seara, 18 noiembrie 2026, pe DJ 193E, în localitatea Bârsău de Jos. Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiști, pietonul s-ar fi deplasat neregulamentar pe marginea carosabilului, fără să poarte elemente reflectorizante.

Accidentul rutier a fost semnalat în jurul orei 18:06, când polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, un bărbat de 63 de ani, domiciliat în localitatea Bârsău de Jos, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 193E, ar fi surprins și accidentat un pieton în vârstă de 36 de ani, din Bârsău de Sus.

Din primele verificări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că pietonul s-ar fi deplasat neregulamentar pe marginea părții carosabile, fără să poarte elemente reflectorizante care să îi sporească vizibilitatea.

Pietonul a fost transportat la spital

În urma impactului, bărbatul de 36 de ani a suferit vătămări corporale, fiind transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale necesare.

Șoferul în vârstă de 63 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii sătmăreni continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.