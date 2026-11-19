Așadar victoria lui Hagi cu Polonia (2-1 la București) și înfrângerea de la Zenica (1-2 cu Bosnia-Herțegovina) ne-au adus astăzi de la ora 13 în fața urnelor pentru a ne afla adversarul din meciurile de baraj (tur-retur) ce se vor disputa între 25 și 30 martie. Potențialii adversari sunt Belarus, Cipru, Insulele Feroe sau Estonia.



În „Liga elitelor” (U20) cele două înfrângeri 1-3 cu Elveția la Bellinzona și 0-1 cu Polonia la Târgoviște nu anunță nimic bun pentru Adrian Iencsi. La sub 19 ani am prins ultimul tren pentru a evita retrogradarea din primul eșalon valoric. Victoria din ultimul meci din grupă (1-0 cu o Ucraină deja câștigătoare a grupei) ne-a adus în fruntea echipelor de pe locul patru ceea ce ne menține în grupa A. În rest Ion Marin a pierdut meciurile cu Italia (0-2) și Israel (1-2).



Speranțele care ne-au mai rămas se îndreaptă către turneul final al CM pentru echipe de U17 (de fapt sub 18 ani cum v-am mai explicat) din Qatar. Poimâine disputăm primul meci de la ora 17,30 cu Mexic. Marți jucăm cu Venezuela și vinerea viitoare cu Camerun. Se califică automat primele două din grupă și cele mai bune 8 echipe (din 12 grupe) clasate pe locul trei. După cum ne-a anunțat Florin „Mumu” Mureșan aici avem și un sătmărean în persoana lui Darius Bota, component al echipei de primă ligă din Miercurea Ciuc.



Astăzi începe și Superliga cu prima etapă a returului. Dacă etapa trecută primele cinci clasate au jucat în deplasare de data asta șase din primele opt clasate joacă în deplasare. Să fie ăsta un semn că vom avea mai multe victorii ale oaspeților? Înclin să cred că nu. Recurența poate fi infirmată.



Dinamo - Ploiești (sâmbătă, ora 20,30) Derbiul etapei. Meciul de la Slobozia ar putea da peste cap planurile celor două echipe. Un rezultat de egalitate pare plauzibil chiar dacă nu avantajează nici una din echipe. Cred totuși că dinamoviștii se vor impune chiar dacă terenul (1 Mai muncitoresc) de joc îi dezavantajează.



Arad - Craiova (duminică, ora 17,30) Proaspătul lider are de jucat o partidă grea, la Arad, unde îi va fi greu să-și etaleze valențele. Cred că meciul este deschis oricărui rezultat. Ambele echipe luptă nu numai cu prezentul ci și cu trecutul, titlurile de campioni, chiar dacă nu sunt foarte multe, le-au ornat palmaresul în diferite perioade istorice.



Constanța - „U” (vineri, ora 20,30) Cele două vecine de clasament chiar dacă sunt despărțite de două puncte au același scop. Să rămână în top șase. Indiferent de rezultat cel puțin una dintre ele își va îndeplini ținta. Inima mea merge totuși către leagănul moților din Ardeal, nu către cel din Ovidiu.



Sf. Gheorghe - Rapid (luni, ora 20) Cu foarte mult noroc, după acest meci, Rapid ar putea deveni lider. Asta în ciuda caselor de pariuri și a celor mai mulți dintre vizionari. Adevărul este că n-ar prea merita, jocul lor nefiind prea concludent.



Pitești - FCSB (duminică, ora 20,30) După ce Bogdan Andone și-a burdușit cardul de credit în urma victoriei asupra liderului nu ar fi elegant să-l golească tocmai în fața unei echipe debusolată și amenințată din nou de competențe supranaturale.



CFR - Galați (sâmbătă, ora 17,30) Prilej pentru echipa clujeană de a depăși 20 de puncte în clasament, iar în ceea ce privește golaverajul să treacă la o cifră pozitivă. Nu cred că va întâmpina mari dificultăți în vederea acestui pseudoobiectiv.



Miercurea Ciuc - Hunedoara (sâmbătă, ora 15) Meciul care probabil va deține recordul negativ de suporteri pentru această etapă. Asta nu numai pentru că se dispută la o oră incomodă ci și pentru că Municipalul din capitala Harghitei (polul frigului de la noi) nu mai este atractiv pentru iubitorii de hochei. Oare cum se vor descurca hunedorenii pe un teren înghețat fredonat de ultimele raze ale soarelui cu dinți?

Botoșani - Voluntari (vineri, ora 17,30) Cenușăreasa etapei. Două echipe care și-au dezamăgit suporterii în prima jumătate a campionatului regulat. Probabil că gazdele vor beneficia de plusul de tactică de joc și tehnicitate individuală. Nici aportul spectatorilor n-ar fi de neglijat.



Opriți războaiele!