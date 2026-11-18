După aproape 18 ani petrecuți în străinătate și o întoarcere curajoasă acasă, unde și-a construit propriul brand de creație vestimentară, Maria Surd va reprezenta Țara Oașului la un eveniment dedicat românilor care au reușit să-și transforme visurile în realitate, pornind de la zero

O poveste despre curaj, ambiție, sacrificii și puterea de a o lua de la capăt va ajunge în prim-plan la Stuttgart, Germania, unde designerul vestimentar Maria Surd, fondatoarea brandului care îi poartă numele, a fost invitată să participe la Elite Gala Party. Evenimentul va reuni români din diaspora, oameni cu experiențe de viață diferite, dar uniți de un element comun: fiecare a cunoscut, la un moment dat, provocarea unui nou început și lupta pentru construirea unui drum propriu.

Maria Surd va participa în calitate de sponsor, susținător și invitat special, urmând să împărtășească propria poveste de viață și parcursul profesional. Pentru creatoarea de modă din Călinești-Oaș, invitația are o semnificație aparte, deoarece reprezintă nu doar o recunoaștere a activității sale, ci și o revenire simbolică în Germania, țara în care a trăit o parte importantă a vieții sale. De această dată, se va întoarce în fața comunității românești în calitate de designer vestimentar și fondatoare a propriului brand.

O colaborare care a deschis drumul către gala din Stuttgart

Invitația la Elite Gala Party a venit în urma unei colaborări profesionale cu organizatoarea evenimentului. În luna aprilie a acestui an, Maria Surd a realizat ținutele vestimentare purtate de aceasta la un concurs internațional de beauty desfășurat în Turcia, unde organizatoarea a obținut locul întâi la nivel mondial.

Creațiile designerului sătmărean au contribuit la aparițiile acesteia în cadrul competiției, iar colaborarea s-a concretizat ulterior prin invitația de a participa la gala din Germania. Mai mult, Maria Surd a avut ocazia să realizeze ținute și pentru echipa organizatoare, implicându-se astfel în pregătirea vestimentară a evenimentului.

Elite Gala Party își propune să aducă împreună oameni care au povești autentice de spus, indiferent de domeniul în care activează sau de poziția profesională pe care au ajuns să o ocupe. Participanții vor avea ocazia să vorbească despre începuturile lor, despre obstacolele întâmpinate, sacrificiile făcute și lecțiile învățate până la atingerea succesului. Prin aceste mărturii, evenimentul urmărește să inspire și să transmită un mesaj de încurajare celor care își construiesc propriul viitor departe de casă.

De la Italia și Marea Britanie, la propriul atelier din Țara Oașului

Povestea profesională a Mariei Surd a început la o vârstă fragedă. La doar 18 ani, aceasta a plecat din România în Italia, unde a lucrat pentru o renumită casă de încălțăminte. Au urmat anii petrecuți în Marea Britanie, experiențe profesionale și studii în domeniul Fashion Design, iar ulterior o nouă etapă importantă a vieții sale s-a desfășurat în Germania.

După aproape 18 ani petrecuți în străinătate, Maria Surd a luat o decizie importantă: să se întoarcă în România și să transforme experiența acumulată peste hotare într-un proiect propriu. Astfel, în iunie 2024, a deschis atelierul de creație vestimentară Maria Surd, în localitatea Călinești-Oaș, județul Satu Mare.

Astăzi, prin creațiile sale, designerul își propune să promoveze eleganța și moda contemporană, dar și tradițiile, valorile și identitatea culturală a locului din care provine. Țara Oașului reprezintă o importantă sursă de inspirație pentru colecțiile sale, iar îmbinarea elementelor tradiționale cu designul vestimentar modern constituie una dintre direcțiile pe care dorește să le dezvolte.

Participarea la Elite Gala Party va fi, așadar, mai mult decât o apariție la un eveniment internațional. Va fi ocazia de a prezenta o poveste construită prin muncă și perseverență, de a susține comunitatea românească din diaspora și de a demonstra că întoarcerea acasă poate reprezenta începutul unei noi etape de succes.

Pentru Maria Surd, prezența la Stuttgart va avea și o dimensiune simbolică: se va întoarce în țara în care a trăit și a muncit, dar cu o identitate profesională construită între timp, cu propriul atelier și cu dorința de a duce mai departe numele Țării Oașului.

Prin această participare, designerul din Călinești-Oaș va duce peste hotare nu doar creațiile sale vestimentare, ci și o parte din identitatea culturală a zonei. O poveste care demonstrează că uneori drumul spre împlinirea unui vis începe departe de casă, dar poate găsi cea mai frumoasă continuare chiar acasă, acolo unde curajul de a o lua de la zero se transformă într-un proiect construit prin propriile forțe.



