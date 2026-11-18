Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 17 noiembrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică și activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 170 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 60.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 12 conducători de autoturisme, fiind reținute și 11 certificate de înmatriculare ale autoturismelor.

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Recomandări preventive ale polițiștilor pentru participanții la traficul rutier

Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic să respecte următoarele măsuri preventive pentru creșterea siguranței rutiere:

· Respectați regimul legal de viteză și adaptați viteza la condițiile de drum, trafic și vizibilitate;

· Nu conduceți sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive;

· Nu utilizați telefonul mobil în timpul conducerii și evitați orice activitate care vă poate distrage atenția;

· Păstrați o distanță de siguranță față de vehiculul din față și efectuați manevrele numai după o temeinică asigurare;

· Acordați prioritate pietonilor și manifestați prudență sporită în apropierea trecerilor pentru pietoni;

· Traversarea drumului public de către pietoni trebuie realizată prin locurile special amenajate, după o temeinică asigurare;

· Bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice trebuie să respecte regulile de circulație și să utilizeze echipamente de protecție și elemente reflectorizante, după caz;

· În condiții meteorologice nefavorabile, reduceți viteza și adaptați conduita la starea carosabilului și la vizibilitate.

Adoptarea unui comportament preventiv și respectarea regulilor de circulație contribuie la prevenirea accidentelor rutiere și la protejarea vieții tuturor participanților la trafic.