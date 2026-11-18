Președintele Uniunii Ucrainenilor din România a propus măsuri concrete pentru consolidarea cooperării dintre România, Republica Moldova și Ucraina și susținerea parcursului european al Republicii Moldova.

Deputatul Nicolae-Miroslav Petrețchi, președintele Uniunii Ucrainenilor din România, a participat marți, 17 noiembrie, la conferința „Minoritățile naționale în noul context european al Moldovei: participare, coeziune socială și dialog fără frontiere”, desfășurată la Palatul Republicii din Chișinău. La eveniment a fost prezent și Dincer Geafer, subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice din România.

În cadrul intervenției sale, Petrețchi a prezentat experiența României în protejarea și reprezentarea minorităților naționale, evidențiind importanța educației în limba maternă, a păstrării tradițiilor și a susținerii instituționale a comunităților etnice. Printre exemplele oferite s-au numărat activitatea Liceului Pedagogic „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației, publicațiile în limba maternă și manifestările culturale organizate de comunitatea ucraineană.

Patru propuneri pentru cooperarea regională

Deputatul a propus patru direcții de colaborare: crearea unei platforme interparlamentare permanente România–Republica Moldova–Ucraina, transferul de expertiză instituțională, dezvoltarea unei rețele regionale pentru educație interculturală și mass-media în limbile minorităților, precum și valorificarea fondurilor europene pentru proiecte transfrontaliere.

Totodată, acesta a atras atenția asupra riscurilor generate de dezinformare și propagandă în contextul războiului din Ucraina, subliniind rolul comunităților istorice în consolidarea relațiilor dintre cele trei state.

Nicolae-Miroslav Petrețchi și-a reafirmat disponibilitatea de a împărtăși experiența României în procesul de integrare europeană și de a susține cooperarea regională bazată pe dialog, solidaritate și respectarea diversității.