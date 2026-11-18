Duminică 22 noiembrie, de la ora 19, publicul sătmărean este invitat din nou la Sala Mare a Teatrului de Nord pentru a descoperi povestea spectacolului OMUL CEL BUN DIN SÎCIUAN de Bertolt Brecht, în regia lui Bocsárdi László, dar mai ales pentru a găsi un răspuns la întrebarea: cât ne costă să fim oameni buni?

Regizor premiat și unul dintre numele importante ale teatrului contemporan românesc, Bocsárdi László revine la Teatrul de Nord. După succesul spectacolelor sale realizate împreună cu secția maghiară, în mod special a ultimului său spectacol, SOPRO - ȘOAPTE DIN UMBRĂ, remarcat la Premiile UNITER 2025 prin patru nominalizări, Bocsárdi montează acum pentru prima dată alături de Trupa Mihai Raicu, secția română a teatrului.

Ce se întâmplă atunci când încerci să rămâi un om bun într-o lume care nu pare construită pentru bunătate? Și cât de mult poți să dai celorlalți înainte ca bunătatea să înceapă să te coste?

Trei zei coboară pe pământ în căutarea unui om virtuos. O găsesc pe Șen De, o tânără săracă ce le oferă adăpost atunci când nimeni altcineva nu este dispus să o facă. Drept răsplată, ea primește șansa de a-și schimba viața. Numai că, într-o lume în care sărăcia, războiul și nevoia de supraviețuire dictează regulile, a fi bun nu este întotdeauna atât de simplu. Povestea OMULUI CEL BUN DIN SÎCIUAN pendulează astfel între bunătate și supraviețuire, între ceea ce ne dorim să fim și ceea ce lumea ne obligă să devenim. Un spectacol dinamic și intens, cu muzică, dans și un univers vizual puternic.

Din distribuție fac parte: Georgiana Ghergu, Romul Moruțan, Ciprian Vultur, Vlad Mureșan, Tudor Dreve, Andrei Stan, Cătălin Mareș, Raluca Mara, Carmen Frățilă, Radu Botar, Bianco Erdei, Sergiu Tăbăcaru, Alina Negrău, Roxana Fânață, Tibor Székely, Andrei Gîjulete, Ioana Cheregi, Carol Erdös, Pusztai Judit și Ștefan Mureșan.

Spectacolul are o durată de 2 ore și 30 de minute, cu o pauză, și nu este recomandat persoanelor sub 14 ani. În cadrul reprezentației se folosesc efecte de fum și sonore care ar putea afecta persoanele sensibile.

Biletele pentru reprezentația de duminică, 22 noiembrie, de la ora 19, sunt disponibile la Agenția Teatrală de pe strada Horea, nr. 6 sau online, accesând https://www.entertix.ro/evenimente?s=teatrul+de+nord.

Spectacolul poate fi, de asemenea, selectat în abonamentele pentru adulți. Abonații care își doresc să aleagă această reprezentație ca parte din abonamentul lor sunt rugați să își confirme locul în sală cu cel puțin 4 zile înaintea spectacolului.

--------------------------

OMUL CEL BUN DIN SÎCIUAN de Bertolt Brecht

După o traducere de Mihaela Bogza și Nicoleta Ciupercescu și I.C. Mătăsaru

Versiune scenică: Dálnoky Réka, Bocsárdi László și Ovidiu Caița

Regie: Bocsárdi László

Scenografie: Bartha József

Costume: Szőke Zsuzsi

Dramaturgie: Dálnoky Réka

Muzică originală: Bakk-Dávid László

Coregrafie: Bezsán Noémi

Lighting design: Bányai Tamás

Video design: Takács Ádám, Süveg Károly

Asistent regie: Tudor Dreve

Asistent costume: Mihály Sára Katalin

Distribuție:

Șen De: Georgiana Ghergu

Vang: Romul Moruțan

Sun: Andrei Stan

Zeu I.: Ciprian Vultur

Zeu II.: Vlad Mureșan

Zeu III.: Tudor Dreve

Șu Fu: Cătălin Mareș

Doamna Iang: Ioana Cheregi

Proprietăreasa: Alina Negrău

Doamna Sin: Raluca Mara

Polițistul: Andrei Gîjulete

Femeia: Carmen Frățilă

Bărbatul: Radu Botar

Cumnata: Roxana Fânață

Tâmplarul: Sergiu Tăbăcaru

Șomerul: Bianco Erdei

Bunicul: Tibor Székely

Bătrânul: Carol Erdös

Bătrâna: Pusztai Judit

Băiețelul: Ștefan Mureșan

Gen: poveste cu sfârșit improbabil de fericit

Durata: 2 h 30 min. (cu pauză)

Vârsta recomandată: 14+

În cadrul reprezentației se folosesc efecte de fum și sonore care ar putea afecta persoanele sensibile.



--------------------------

Teatrul de Nord Satu Mare, Trupa Mihai Raicu

E-mail: teatruldenord@gmail.com

https://www.mihairaicu.ro/

Agenția teatrală: strada Horea nr. 6

Telefon: 0261712106 sau 0786538580

E-mail: agentie.teatruldenord@gmail.com

Bilete online: https://www.entertix.ro