Satu Mare: 1,2 milioane de lei cheltuite de sătmăreni la cele 162 de magazine online din studiul DWF, cu 5,6% mai puțin decât în 2025, locul 29 din 42 la evoluția față de 2025 și locul 28 la valoare

Cumpărătorii din județul Satu Mare au lăsat 1,2 milioane de lei în magazinele online analizate, în cele 15 zile din jurul Black Friday (între 27 octombrie și 10 noiembrie), cu 5,6% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit studiului „Black Friday nu mai e vineri” realizat de DWF pe datele Google Analytics 4 ale 162 de magazine online românești. Ziua de vineri a scăzut și mai mult: pe 6 noiembrie, sătmărenii au cumpărat cu 15,5% mai puțin decât în vinerea de Black Friday de anul trecut.

În ceea ce privește evoluția față de anul trecut, Satu Mare este pe locul 29 din cele 42 de unități administrative (41 de județe și București). Imediat deasupra stă Giurgiul, cu o scădere de 4,8%, iar imediat sub Satu Mare urmează Suceava, cu o scădere de 7,9%. Primul loc îl ocupă Brașovul, cu o creștere de 34,5%. Satu Mare se află astfel sub mijlocul clasamentului, unde stau Dâmbovița (−0,8%, locul 21) și Neamț (−2,2%, locul 22). Doar 18 dintre cele 42 de unități au avut vânzări mai mari decât anul trecut.

Ca valoare, Satu Mare se află în a doua jumătate a clasamentului, pe locul 28 din 42, cu 0,6% din venitul magazinelor analizate, la fel ca în 2025. Cu 1,2 milioane de lei, Satu Mare este la egalitate cu Bistrița-Năsăud. Pe primul loc ca valoare se află Bucureștiul, cu 53,8 milioane de lei.

În ziua de Black Friday, Satu Mare este pe locul 22. Procentual, scăderea de vineri a fost mai mică la Satu Mare (−15,5%) decât pe totalul magazinelor analizate (−16,5%). Vânzările din ziua de vineri au crescut doar în 7 dintre cele 42 de unități, printre care trei județe vecine: Sălajul (+35,8%), Bihorul (+8,1%) și Maramureșul (+0,9%).

Raportat la nivelul întregii perioade analizate, două județe vecine au crescut: Bihorul (+16,3%, locul 4) și Maramureșul (+13,9%, locul 5). Un județ vecin a scăzut mai mult decât Satu Mare: Sălajul cu 15,6% (locul 37).

La nivel național, cele 162 de magazine au încasat 193,7 milioane de lei în cele 15 zile, cu 3,6% mai puțin decât în 2025. Cea mai mare schimbare este în calendar: în săptămâna de Black Friday, zilele de luni până joi au adus 42,2% din venit, față de 34,7% anul trecut. Vinerea rămâne totuși cea mai mare zi a săptămânii, cu 32,5% din venitul săptămânii. Într-o zi din perioada campaniei, magazinele au vândut de 2,03 ori mai mult decât într-o zi obișnuită din octombrie, la fel ca în 2025.

„Un minus de 3,6% la Black Friday sună a campanie ratată. Numai că aceleași magazine erau deja pe minus în octombrie, înainte de Black Friday. Într-o zi din perioada campaniei s-a vândut de două ori cât într-o zi obișnuită, la fel ca anul trecut. Ce s-a schimbat este momentul în care vin banii: tot mai devreme. Vinerea rămâne cea mai importantă zi, dar rezultatul campaniei depinde tot mai mult de ce se întâmplă înaintea ei.”, spune Radu Mărcușu, Search Director DWF.

DWF este o agenție de digital marketing construită în jurul performanței, tehnologiei și datelor. Agenția reunește specialiști din SEO, Paid Media, Social Media, Content și AI pentru a dezvolta strategii integrate și a transforma obiectivele de business în rezultate măsurabile.

Clasamentul complet al celor 42 de unități administrative, după schimbarea venitului față de 2025:

Loc Județ Venit 2026 (mil. lei) Față de 2025 Ziua de Black Friday, față de 2025 1 Brașov 9,1 +34,5% +15,4% 2 Bacău 3,1 +27,3% −6,3% 3 Arad 2,2 +17,1% +20,3% 4 Bihor 4,3 +16,3% +8,1% 5 Maramureș 2,4 +13,9% +0,9% 6 Iași 9,6 +11,4% −15,1% 7 Constanța 6,3 +10,9% −21,1% 8 Harghita 1,1 +7,8% +56,7% 9 Brăila 1,4 +7,4% −30,8% 10 Vâlcea 1,4 +5,3% −8,9% 10 Călărași 0,8 +5,3% −19,4% 12 Cluj 12,6 +5% −19,6% 13 Olt 1,5 +4,7% −12,2% 14 Ialomița 0,8 +3,6% +3,6% 15 Mureș 3,2 +1,2% −3,4% 16 Vaslui 1 +1% −11,2% 17 Dolj 3,3 +0,9% −20,3% 18 Argeș 3,1 +0,3% −15,3% 19 Gorj 1,1 0% −8,5% 20 Mehedinți 0,7 −0,5% −26,2% 21 Dâmbovița 1,8 −0,8% −17,8% 22 Neamț 1,6 −2,2% −9,2% 23 Buzău 1,5 −2,7% −6,4% 24 Botoșani 1,4 −2,8% −14% 25 Sibiu 2,7 −3,8% −8,6% 26 Covasna 0,5 −4,3% −6,5% 27 Caraș-Severin 0,9 −4,7% −45,1% 28 Giurgiu 0,9 −4,8% −14,3% 29 Satu Mare 1,2 −5,6% −15,5% 30 Suceava 3,1 −7,9% −15,6% 31 Ilfov 13,8 −9,2% −20,5% 32 Timiș 12,4 −9,8% −25,8% 33 Bistrița-Năsăud 1,2 −11,2% −30,4% 34 București 53,8 −12,4% −28,7% 35 Alba 1,6 −13% −27,1% 36 Galați 2,4 −13,8% −30,8% 37 Sălaj 0,9 −15,6% +35,8% 38 Vrancea 1 −17,6% −32,8% 39 Teleorman 0,9 −17,7% −44,5% 40 Hunedoara 1,5 −18,5% −30,4% 41 Tulcea 0,6 −20,3% −26,9% 42 Prahova 5 −26,3% −39,3%

Notă metodologică. Studiul DWF analizează 162 de magazine online din România care au proprietățile Google Analytics 4 conectate la DWF și au avut vânzări în toate perioadele comparate: între 27 octombrie și 10 noiembrie 2026, față de perioada dintre 28 octombrie și 11 noiembrie 2025, cu zilele săptămânii aliniate. Rezultatele descriu aceste magazine, nu întreaga piață. Venitul este cel raportat în Google Analytics 4, nu cel din evidențele contabile. Județul este cel în care Google Analytics 4 a localizat cumpărătorul după adresa IP, nu cel din adresa de livrare. Pentru 2,9% din venit județul nu a fost identificat. Pe toate județele, venitul a scăzut cu 5% față de 2025. Locurile din clasament sunt stabilite după schimbarea venitului față de 2025; valorile egale împart același loc.