Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare a înregistrat 525 de prezentări în perioada 13-16 noiembrie, iar 120 de pacienți au fost internați

A fost un sfârșit de săptămână solicitant pentru personalul medical al Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Satu Mare. În numai patru zile, 525 de persoane au solicitat asistență medicală, prezentându-se la UPU pentru evaluare, investigații și tratament. Dintre acestea, aproape un sfert au avut nevoie de internare pentru continuarea îngrijirilor medicale. Cifrele reflectă volumul ridicat de activitate al serviciului de urgență, unde fiecare caz a necesitat evaluare și încadrare în funcție de gravitatea afecțiunii.

312 cazuri au fost încadrate ca urgențe

Potrivit datelor centralizate pentru intervalul 13-16 noiembrie 2026, din totalul celor 525 de pacienți, 312 au fost încadrați în categoria urgențelor, în timp ce 171 au reprezentat cazuri non-urgente. Alte 142 de prezentări au fost clasificate drept cazuri critice, conform raportării furnizate.

În urma evaluărilor medicale, 120 de persoane au fost internate pentru continuarea investigațiilor și administrarea tratamentului necesar.

120 de pacienți au rămas internați

Numărul internărilor reprezintă aproximativ 23% din totalul prezentărilor înregistrate în cele patru zile. Ceilalți pacienți au beneficiat de asistență medicală în UPU, în funcție de problemele pentru care s-au prezentat.

Weekendul a însemnat, astfel, un volum important de activitate pentru personalul medical, care a trebuit să gestioneze sute de solicitări într-un interval scurt.

Notă: categoriile „critice”, „urgențe” și „non-urgente” însumează 625 de cazuri, deși totalul prezentărilor comunicat este de 525. Datele necesită o verificare înainte de publicare. În articol am păstrat cifrele furnizate, fără a le corecta arbitrar.