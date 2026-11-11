Șofer depistat băut la volan în Certeze Locale •



Un bărbat de 34 de ani din Certeze este cercetat după ce polițiștii l-au oprit pe DN19, iar etilotestul a indicat 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. În aceeași zi, acțiunile desfășurate în județ s-au încheiat cu peste 140 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 41.000 de lei.

Autoturismul a fost oprit marți, 10 noiembrie 2026, în jurul orei 16:00, în localitatea Certeze. Controlul a fost efectuat de polițiștii rutieri ai Poliției Orașului Negrești-Oaș, împreună cu polițiștii Secției de Poliție Negrești-Oaș, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

La volan se afla un bărbat de 34 de ani, domiciliat în aceeași localitate. În urma testării cu aparatul etilotest, a fost înregistrată o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.





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