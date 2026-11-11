



Cu o valoare totală de peste 18,5 milioane de lei, proiectul reunește mediul academic, clinic și industrial pentru dezvoltarea unor soluții sinbiotice personalizate.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a lansat luni, 9 noiembrie, proiectul „Sinbiotice inovative personalizate asistate de AI în sprijinul pacienților oncologici” (MySMIS 354075). UVVG, în calitate de beneficiar, coordonează acest proiect alături de partenerii principali - Centrul Medical Laser System și Vitalia K. Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad participă, de asemenea, în calitate de partener asociat.

Evenimentul, desfășurat în Sala Marii Uniri din Arad, a reunit reprezentanți ai administrației locale și județene, specialiști din mediul medical și academic, precum și invitați din țară și din străinătate.

Proiectul se desfășoară în perioada 2026–2029 și este finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027, din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul priorității 9, care contribuie la Platforma Tehnologii Strategice pentru Europa (STEP). Bugetul total este de 18.524.974 lei, dintre care 16.126.042 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

În deschiderea conferinței, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, rectorul UVVG, a evidențiat importanța inițiativei, accentuând faptul că este cel mai amplu proiect de cercetare în domeniul sănătății coordonat până în prezent de universitate.

„Dincolo de tehnologii, de laboratoare, de inteligență artificială și de rezultate științifice, în centrul acestui proiect se află omul, pacientul oncologic”, a transmis rectorul UVVG, evidențiind responsabilitatea echipei de a transforma cercetarea în soluții care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților. Totodată, și-a exprimat dorința ca Aradul să devină un reper pentru cercetarea biomedicală și colaborarea dintre universitate, mediul clinic și industrie.

Obiectivele și dimensiunea științifică a proiectului au fost prezentate de prof. univ. dr. habil. Simona Ardelean, directorul proiectului și decanul Facultății de Farmacie a UVVG, și de prof. univ. dr. habil. Anca Hermenean, Prorector pentru Strategia Cercetării, Proiectelor și Studiilor Doctorale al UVVG.

Proiectul va studia microbiota intestinală (ansamblul microorganismelor care trăiesc în intestin), modificată de boală și de tratamentele oncologice specifice, la 3.500 de pacienți oncologici. Cercetătorii vor analiza legătura dintre aceste microorganisme și datele medicale ale pacienților, inclusiv indicatori ai metabolismului și inflamației. Cu ajutorul inteligenței artificiale, vor construi un model digital al microbiotei, pentru a identifica formule de sinbiotice adaptate pacienților cu tipuri diferite de cancer. Sinbioticele combină microorganisme benefice (probiotice) cu substanțe care le susțin dezvoltarea (prebiotice). Trei formule sinbiotice vor fi evaluate într-un studiu clinic cu 300 de pacienți, pentru a analiza siguranța, tolerabilitatea și posibilul rol de sprijin al acestora în îngrijirea oncologică.

Pentru pacienții oncologici, beneficiul urmărit este o mai bună tolerare a tratamentelor oncologice și îmbunătățirea calității vieții. Aceste formule dezvoltate în cadrul proiectului ar putea ajuta la menținerea echilibrului intestinal și la diminuarea unor manifestări digestive asociate tratamentelor oncologice.

Proiectul urmărește și transformarea rezultatelor cercetării în trei produse sinbiotice care să poată ajunge pe piață la finalul proiectului, după ce îndeplinesc cerințele aplicabile de siguranță și comercializare. Partenerul industrial Vitalia K va contribui la dezvoltarea și fabricarea acestora în România.

La conferință, partenerii au explicat contribuția lor la proiect. Dr. Ionela Lazăr, reprezentanta Centrului Medical Laser System, a vorbit despre implicarea echipei sale, iar farmacistul Silviu Constantinescu, din partea Vitalia K, a prezentat perspectiva dezvoltării unor produse bazate pe rezultate științifice.

La eveniment au participat Călin Bibarț, primarul Municipiului Arad, Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, și Florina Ionescu, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad. Au transmis mesaje și reprezentanți ai mediului academic național și internațional, un reprezentant din partea Universității din București, prof. univ. dr. habil. Ildikó Katalin Bácskay, decanul Facultății de Farmacie a Universității din Debrecen și prof. univ. dr. habil. Cristina Dehelean, director CSUD de la UMF „Victor Babeș” din Timișoara. De asemenea, au fost prezenți online reprezentanți ai instituțiilor implicate în gestionarea și monitorizarea proiectului.

Prin această inițiativă, UVVG își propune să aducă mai aproape cercetarea, practica medicală și producția de produse inovatoare, astfel încât rezultatele obținute în laborator să poată fi utile, în viitor, pacienților oncologici.