Arte marțiale





L 19 medalii pentru sportivii de la Yakuza la competiția de la Salonta

Performanță deosebită pentru tinerii karateka din comuna Vetiș, care au reprezentat cu succes Asociația Club Sportiv Yakuza la cea de-a XX-a ediție a competiției internaționale desfășurate la Salonta. Cei 14 sportivi sătmăreni au cucerit împreună 19 medalii.

Sportivii secției Vetiș a Asociației Club Sportiv Yakuza au avut o evoluție excelentă la cea de-a XX-a ediție a Cupei Internaționale Pepe’s Memorial Cup, desfășurată în 7 noiembrie 2026, la Salonta. Competiția a reunit peste 350 de participanți din mai multe cluburi, confirmând nivelul ridicat al întrecerii.

Clubul din Vetiș a participat cu 14 sportivi, înscriși în probele de kumite, la diferite categorii de vârstă și greutate. Rezultatul final a fost unul remarcabil: 19 medalii, dintre care trei de aur, trei de argint și 13 de bronz.

Pe prima treaptă a podiumului au urcat Rapolti Ema, Balaj Rebeka și Rapolti Darius. Medaliile de argint au fost obținute de Chivari Denis, Belteki Patrik și Rapolti Darius.

La categoria medaliilor de bronz s-au remarcat Pasca Alexia, Varga Emma (două medalii), Rapolti Ema, Vanyi Alexander, Somi Kevin (două medalii), Belteki Patrik, Tatar Patric, Preban Patricia, Marian Larisa și Balaj Rebeka (două medalii).

Bilanțul demonstrează nu doar talentul tinerilor sportivi, ci și munca, disciplina și perseverența demonstrate la antrenamente.

Performanța a fost făcută publică și de Primăria Vetiș, care i-a felicitat pe sportivi pentru rezultatele obținute și pentru modul în care au reprezentat comuna la o competiție internațională.

Cele 19 medalii cucerite la Salonta reprezintă o nouă confirmare că sportul de performanță se construiește cu ambiție și multă muncă, iar tinerii din Vetiș au demonstrat că pot concura cu succes la nivel internațional.